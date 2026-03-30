Santa Fe sufriría el aplazamiento de otro partido

El partido entre Independiente Santa Fe y Llaneros FC, correspondiente a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I, podría sufrir modificaciones en su programación debido a situaciones logísticas derivadas de la jornada anterior.

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En principio, el compromiso está pactado para disputarse el miércoles 1 de abril a las 6:30 p. m., en Bogotá, como parte del calendario regular de la Liga BetPlay.

No obstante, el panorama cambió luego de lo ocurrido en el partido entre Llaneros y Once Caldas por la fecha 14, el cual tuvo que ser interrumpido a causa de una tormenta eléctrica cuando ya estaba en desarrollo.

Dicho encuentro, que comenzó el domingo 29 de marzo sobre las 8:30 p. m., fue suspendido y se reanudará este lunes 30 de marzo a partir de las 10:00 a. m., lo que altera de manera directa los tiempos de recuperación del equipo villavicense.

Llaneros no contará con las horas reglamentarias de descanso

En ese orden de ideas, Llaneros FC no contaría con las 72 horas reglamentarias de descanso entre partidos, situación que podría llevar al club a solicitar formalmente ante la Dimayor la reprogramación del duelo frente a Santa Fe.

Sin embargo, encontrar una nueva fecha no será una tarea sencilla, teniendo en cuenta la apretada agenda del equipo capitalino, pues pronto iniciará la disputa de Copa Libertadores.

Posible nueva fecha de Santa Fe vs Llaneros

Inicialmente, se descarta la posibilidad de disputar el encuentro el jueves 2 de abril, ya que Santa Fe tiene previsto jugar el sábado 4 frente a Deportes Tolima en Ibagué, lo que también comprometería sus tiempos de recuperación.

Una de las alternativas que se estudia es mantener el partido el mismo miércoles 1 de abril, pero trasladarlo al horario de las 8:30 p. m., lo que permitiría ampliar el margen de descanso para Llaneros tras la reanudación de su juego pendiente.

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Otra opción que se encuentra sobre la mesa sería correr el compromiso ante Llaneros para el jueves y, a su vez, mover el partido de Santa Fe frente a Tolima para el domingo 5 de abril, aunque esto implicaría una cadena de ajustes en el calendario.

Por ahora, se espera que la Dimayor se pronuncie en las próximas horas para confirmar si habrá o no cambios en la programación oficial, en medio de una situación que vuelve a poner en debate la planificación del torneo.