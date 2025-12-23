Millonarios buscaría reemplazo de Arboleda: revelación en Colombia se asoma

No pudo ser para Iván Arboleda en su estadía en Millonarios. La carrera del tumaqueño no ha explotado, pese a tener todo el talento del mundo en los arcos. Jugó en Rayo Vallecano, pero no atajó de manera oficial. Su salida se estancó, y recaló en Newell’s Old Boys de Argentina sin actuar.

Vea también: ¿Se borran títulos en Colombia? Millonarios, Santa Fe y Medellín afectados

Anorthosis Famagusta de Chipre le dio la oportunidad que no desaprovechó y actuó en 27 partidos. Millonarios le tendió la mano para su regreso a Colombia, y, pese a que se pretendía que fuera titular, se decantaron por Diego Novoa. Posteriormente, el jugador rescindió contrato y lo volvieron a llamar con Hernán Torres, pero tampoco tuvo suerte.

Sumó dos partidos con Millonarios y su paso fue fugaz por la capital. Águilas Doradas confirmó a Iván Arboleda como reemplazo de Wuilker Faríñez. Seguramente en el equipo antioqueño sí vaya a ser titular, algo que nunca pudo ser en Bogotá.

EL ARQUERO QUE BUSCA MILLONARIOS EN EL MERCADO

Sin duda alguna, Millonarios debe armarse de buena forma para afrontar la Copa Sudamericana, la Liga BetPlay y la Copa BetPlay que tienen por delante. Aseguraron las llegadas de Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Sebastián Valencia, además de estar cerca de cerrar la llegada de Rodrigo Ureña procedente de Universitario de Deportes.

La salida de Iván Arboleda los deja con Diego Novoa y Guillermo De Amores como los dos arqueros, pero el club estaría buscando a un tercero para poder tener grandes opciones dependiendo de la exigencia de los partidos. Así las cosas, buscaría nada más ni nada menos que al guardameta revelación del Torneo BetPlay: Kevin Cataño.

Le puede interesar: Atlético Nacional en alerta: dos jugadores saldrían por oferta del exterior

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, Millonarios estaría buscando asegurar a Kevin Cataño, arquero de Real Cundinamarca y que tuvo sondeos por la MLS. Cataño dejó claro que son temas de su representante y que no tiene mucha palabra ante las ofertas que lleguen.

El arquero revelación del Torneo BetPlay que estuvo cerca de ser campeón y de acercarse al ascenso a la primera división, sonó bastante en el Inter Miami, Atlético Nacional, América y ahora Millonarios.









Por ahora, Millonarios hace parte de una puja de tres equipos que quieren cerrar la llegada del guardameta de 22 años. Habrá que esperar qué decisión toma el entorno de Kevin Cataño con las ofertas posibles que tiene en el mercado de fichajes para el 2026.

¿GUILLERMO DE AMORES NO SE VA?

La consigna en Millonarios con los cuatro cupos de extranjeros disponibles para el 2026 era poder salir de gran número de foráneos. Se fueron Juan Pablo Vargas y Bruno Sávio. Intentarán arreglar la salida de Santiago Giordana y queda el uruguayo que es del gusto de Hernán Torres.

Lea también: Luis Díaz recibe nuevo reconocimiento de la Bundesliga antes de terminar el 2025

Bajo ese panorama, lo más probable es que Guillermo De Amores se quedará dentro de la institución peleando la posición con Diego Novoa. El charrúa no estuvo fino en el segundo semestre del 2025 con lesiones y con un nivel muy pobre. Sin embargo, seguiría para competir con Novoa y con el tercer arquero que llegue.