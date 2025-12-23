Hace una semana se definió la temporada del Fútbol Profesional Colombiano con las finales de la Liga BetPlay con el Junior de Barranquilla campeón enfrentando al Deportes Tolima y con Atlético Nacional que alzó la Copa BetPlay superando al Deportivo Independiente Medellín por la mínima diferencia.

Atlético Nacional es con creces, el más veces ganador de la Copa BetPlay con ocho finales disputadas y con ocho títulos en esta competencia. Ya le sacó diferencias a Millonarios y al Deportivo Independiente Medellín que les siguen cada uno con tres trofeos.

En el caso de Atlético Nacional, cuenta con una gran ventaja frente a Millonarios y Deportivo Independiente Medellín. Los ocho trofeos que han ganado a lo largo de su historia en la Copa BetPlay han sido nada más ni nada menos que en los últimos 17 años desde que el certamen regresó a la escena.

Millonarios, Deportivo Independiente Medellín, Santa Fe y Boca Junior de Cali habían ganado uno de sus títulos de la Copa BetPlay antes del 2008. Carlos Mario Zuluaga sentó la realidad en la historia de la competencia afectando a estos cuatro clubes mencionados.

¿DESDE CUÁNDO EMPIEZAN A CONTAR LOS TÍTULOS DE LA COPA BETPLAY?

A partir de la década de los 50, la DIMAYOR confirmó la primera edición de la Copa Colombia que se jugó por dos años. Boca Juniors de Cali fue el primer campeón superando a Santa Fe, mientras que Millonarios ganó el segundo título. Retomó en 1981 con Medellín ganador y la última edición fue en 1989 con Santa Fe campeón. Retomaron la historia de la Copa en 2008 con La Equidad que se quedó con el título.

Sin embargo, en el VBar de Caracol, Carlos Mario Zuluaga afirmó que, “la Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008 que se llamó Copa Postobón. Desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se está llevando de forma oficial. Ni las del ochenta, ni las del cincuenta, solo desde que ganó La Equidad vale la Copa Colombia para ponerle el título”.

En ese orden de ideas, a Millonarios habría que quitarle la de 1952-1953 que ganó frente al Boca Juniors de Cali. Al Medellín la de 1981 ante Deportivo Cali y a Santa Fe la de 1989 contra Unión Magdalena.

¿CÓMO QUEDARÍA EL PALMARÉS DE LA COPA BETPLAY?

Tras estas declaraciones de Carlos Mario Zuluaga que le quita mérito a las anteriores ediciones, Atlético Nacional seguiría en lo más alto con ocho títulos. Junior tomaría el lugar en el segundo puesto superando a Millonarios y Medellín con tres títulos.

Millonarios y Medellín quedan con dos títulos, mientras que Santa Fe queda con solo un título en su historia en la Copa BetPlay. Boca Juniors de Cali quedaría sin trofeos en esta competencia. Así está el palmarés:

1. Atlético Nacional | 8 títulos

2. Junior de Barranquilla | 3 títulos

3. Millonarios | 2 títulos

4. Deportivo Independiente Medellín | 2 títulos

5. Santa Fe | 1 título