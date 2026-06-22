Millonarios tendría listo el reemplazo de Novoa: adelanta negociaciones con arquero

Durante los últimos meses, ya se sabía que en Millonarios no iba a seguir o Diego Novoa o Guillermo de Amores. Con el uruguayo intentaron negociar la rescisión de contrato, pero no hubo acuerdo por parte del charrúa. Por su parte, el 17 de junio se confirmó la salida de Novoa.

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Con esta ausencia, Fabián Bustos tendrá que ir al mercado de fichajes para encontrar un reemplazo de Diego Novoa que pueda competir con Guillermo de Amores que tiene contrato todavía hasta el 30 de junio de 2027. El uruguayo no quería negociar su salida, dado que no quería renunciar al pago de su salario anticipado y a su vínculo que le queda un año.

Entre las grandes opciones que hay aparecen nombres de arqueros internacionales como Tomás Marchiori, Manuel Roffo, entre otros, y también algunos locales. Justamente, el que parece que tiene más argumentos para llegar a la institución albiazul es Joan Felipe Parra.

NEGOCIACIONES ADELANTADAS CON JOAN PARRA

La necesidad es encontrar un arquero que pueda llegar a la institución para cubrir la posición del arquero y competir con Guillermo de Amores. Todo parece indicar que el arquero que más gusta en Millonarios es Joan Felipe Parra que es una de las grandes figuras de Once Caldas.

Joan Parra llegó al cuadro de Manizales, inicialmente a competir con James Aguirre. Sin embargo, el guardameta ex Envigado convenció a Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera y se quedó con la posición. Parra llega con una gran cantidad de atajadas a ser una de las primeras opciones para reforzar a Millonarios.

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De hecho, en declaraciones con El VBar de Caracol, Joan Parra dejó claro que, “sería algo importante pero no hay nada claro en estos momentos. Yo ando esperando que sea lo que Dios quiera. Todos sabemos que Millonarios es un equipo importante en el país, un gran club y también creo que sería cumplir otro sueño compartir camerino con Falcao”.

Igualmente, la continuidad de Falcao es difícil en estos momentos. Más allá de eso, de acuerdo con Mariano Olsen, Millonarios está adelantando las negociaciones con Once Caldas y con Joan Parra de cara a cerrar la contratación.

LAS BAJAS DE MILLONARIOS PARA EL 2026-II

Millonarios todavía no ha dado muchas actualizaciones de las altas para el segundo semestre del 2026. Saben que la necesidad es volver a clasificar para los cuadrangulares tras dos torneos sin poder llegar a las fases finales y la idea es tener en próximas semanas ya contrataciones definidas, empezando por el arquero.

Según la Página Embajadora, Millonarios tendría las bajas de Falcao García que sigue en duda, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Diego Novoa, que ya fueron confirmadas por el club y Juan Carlos Pereira, a la espera de su recuperación de una dura lesión para definir su salida.

El 17 de junio Millonarios arrancó la pretemporada y poco a poco se irán sumando las nuevas contrataciones. Todavía no hay confirmaciones de fichajes, pero el club espera anunciar próximamente a un arquero, un defensor central, un lateral, un volante y un extremo.

MILLONARIOS JUGARÁ AMISTOSO INTERNACIONAL

Por medio de un comunicado que emitió Millonarios en sus redes sociales, el equipo confirmó un amistoso internacional en el mes de julio. La idea es conmemorar los 80 años de existencia del cuadro Embajador que celebró ese aniversario el 18 de junio.

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Millonarios confirmó que, “en el marco de la conmemoración de sus 80 años de historia, Millonarios FC disputará un partido amistoso internacional frente a Colo-Colo de Chile el próximo 18 de julio en nuestra casa, el estadio El Campín.

Este encuentro especial hará parte de las actividades previstas para celebrar el aniversario número 80 de nuestra institución, una fecha que rinde homenaje al legado, la historia y la identidad que han acompañado al club desde 1946, frente al equipo más laureado de Chile”. Los horarios y la boletería del partido se confirmarán en próximas semanas.