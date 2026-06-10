Millonarios no lo quiere más y lo vendería a Brasil

Millonarios comienza a tomar protagonismo tras finalizado el semestre de apertura en el FPC y la respectiva Liga Betplay que se terminó llevando Junior de Barranquilla y en donde justamente el club 'embajador' decepcionó al no haber ni siquiera clasificado a los cuartos de final.

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El equipo comandado por Fabián Bustos dio bastante de qué hablar en el transcurso del primer semestre de la temporada 2026, en especial por los malos resultados que obtuvo a nivel nacional e internacional, por lo que ahora deberá comenzar a trabajar desde cero para corregir este camino rumbo al semestre de clausura y el estratega daría el primer paso con la reestructuración de la plantilla.

Millonarios dejaría ir a una de sus joyas a Brasil

La escuadra bogotana dejó una deuda bastante grande con los hinchas tras los malos resultados y eliminaciones que obtuvo en los primeros meses del año, los cuales obligaron incluso a un cambio anticipado de cuerpo técnico, pasando de Hernán Torres a Fabián Bustos, quien por momento dio buenos "chispazos".

Millonarios se quedó por fuera de la Copa Sudamericana justo en el marco de la última fecha, pero todavía tendrá dos torneos importantes por asumir durante el cierre de temporada, la Liga Betplay y la Copa Betplay, por lo que todavía hay forma de reivindicarse.

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Sin embargo, para conseguirlo primero se deberá hacer un replanteamiento de la plantilla de jugadores y posiblemente de la idea de juego, por lo que se deberán comenzar a tomar decisiones en cuanto a quienes continúan y quienes deberían salir, en donde justamente aparece el nombre de Samuel Martín.

El joven futbolista de tan solo 20 años se formó en la cantera del club y debutó de manera oficial en la temporada 2025, habiendo obtenido buenos números y partidos, pero todavía le haría falta el "centavo para el peso" para quedarse en Millonarios, por lo que se le estaría buscando la salida rumbo al fútbol de Brasil, donde ya hay dos ofertas sobre la mesa, una en condición de préstamo y otra por venta completa.

¿Cómo le fue a Samuel Martín con Millonarios?

El futbolista nacido en Cumaral debutó como futbolista profesional en la temporada 2025 y desde entonces comenzó a ser tenido en cuenta para defender la banda derecha en distintas ocasiones, completando un total de 26 partidos, 1.742 minutos dentro del terreno de juego en los cuales pudo marcar una asistencia.

Fabián Bustos habló de los fichajes de Millonarios

El estratega argentino pidió excusas a los fanáticos que salieron molestos tras la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana y Liga Betplay, pero también confirmó como ve al equipo a futuro, mejor estructurado y con al menos cinco refuerzos para trabajar en el proyecto del semestre de clausura.

“Está claro que hay que hacer ajustes, que hay que hacer una buena pretemporada y trabajar. Hay que pedirle disculpas a la gente por estos errores groseros, que fueron dos goles y que lamentablemente nos tiene en esta situación ¿Cómo veo el futuro? Lo veo trayendo mínimo 5 jugadores y haciendo una pretemporada, compitiendo mejor y poniendo al club en donde tiene que estar”.