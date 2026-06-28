Millonarios confirmó a su nuevo arquero internacional: firmará contrato por un año

Millonarios no estuvo a la altura de la Liga BetPlay 2026-I después de quedar eliminado en la fase todos contra todos. Los dirigidos por Fabián Bustos no pudieron sellar la clasificación y esto significó un nuevo fracaso para la institución por la segunda eliminación.

Cuando terminó la Liga BetPlay, Millonarios empezó a estructurar su nómina para el segundo semestre con la continuidad de Fabián Bustos en la dirección técnica. Entre varias dudas, la prioridad es nada más ni nada menos que definir al próximo arquero albiazul.

Diego Novoa no seguirá en la institución después de no llegar a acuerdos para extender su contrato con Millonarios. Además, intentan de todas las formas salir de Guillermo De Amores, pero el guardameta uruguayo no ha cedido para pensar en una salida.

MILLONARIOS YA DEFINIÓ A SU ARQUERO INTERNACIONAL

Fabián Bustos estaba en la tarea de definir a su próximo guardameta para cubrir la salida de Diego Novoa y las dudas con Guillermo De Amores que seguramente no seguirá en la institución para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Sonó Tomás Marchiori, pero el argentino no llegará tras la salida de Álvaro Montero con destino a Boca Juniors.

Bajo ese panorama, el club bogotano estaba buscando a un arquero internacional. Ese es Javier Burrai, guardameta argentino que también cuenta con nacionalidad ecuatoriana por su etapa en clubes como Macará y Barcelona de Guayaquil y que ya jugó un partido con la selección ecuatoriana.

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Aunque Millonarios no lo ha hecho oficial, César Luis Merlo afirmó en su cuenta de X que Javier Burrai es el nuevo refuerzo de Millonarios. El arquero fue dirigido por Fabián Bustos en su etapa con el Barcelona de Guayaquil cuando el entrenador lo dirigió.

El arquero argentino dejará a Sarmiento de Junín y el lunes se trasladará para hacer los exámenes médicos con Millonarios. La idea es que firme contrato por un año y con la opción de poder extender su contrato por un año más. Javier Burrai tomará el lugar de Diego Novoa, pero todo parece indicar que buscarían a otro para competir.

EL OTRO ARQUERO QUE LLEGARÁ A MILLONARIOS

El mercado de fichajes de Millonarios no ha tomado mucha fuerza en estos momentos más allá de la prioridad en encontrar dos arqueros para el segundo semestre del 2026. Guillermo De Amores y Diego Novoa no seguirán y ya tienen listo a Javier Burrai.

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Además de Javier Burrai, buscarían a otro perfil colombiano. Se trata nada más ni nada menos que de Joan Felipe Parra que ataja en Once Caldas, y que se ganó la titularidad contra James Aguirre. Parra ha estado en negociaciones con el cuadro bogotano y será el nuevo fichaje para competir con Burrai.

Una nueva pelea en la posición entre un internacional como Javier Burrai y el local que será Joan Felipe Parra. Habrá que esperar qué decisiones tomará Fabián Bustos. Con Parra todavía hay que esperar que lleguen al acuerdo en la negociación.