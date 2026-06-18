Millonarios confirmó partido para celebrar su cumpleaños 80: rival, fecha y más detalles

Millonarios está de fiesta al celebrar este jueves 18 de junio su cumpleaños número 80. A pesar de no haber conseguido los logros deportivos en la primera mitad del 2026, ya que no clasificó a los playoffs de la Liga BetPlay y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos, el club embajador conmemora su aniversario e historia.

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Millonarios confirmó partido internacional

En medio de la celebración, Millonarios anunció que el próximo 18 de julio de 2026 disputará un partido amistoso para festejar el aniversario número 80.

Según se informó, el cuadro embajador se medirá con Colo Colo de Chile en duelo que tendrá sede en el estadio El Campín de Bogotá.

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Millonarios cumple 80 años en medio de una revolución que ya comenzó

Con 16 títulos de liga, tres Copas Colombia, dos Superligas y una Copa Merconorte en sus vitrinas, el equipo capitalino ha sido protagonista de algunas de las páginas más importantes del fútbol colombiano y ha representado al país en múltiples escenarios internacionales.

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Tanto la División Mayor del Fútbol Colombiano como la Federación Colombiana de Fútbol se sumaron a la celebración. Desde la FCF destacaron que Millonarios es “uno de los clubes más tradicionales de nuestro país” y expresaron su deseo de que continúe aportando al crecimiento del deporte nacional.

Mientras los aficionados celebran ocho décadas de historia, la dirigencia trabaja en la construcción de un nuevo proyecto deportivo. El aniversario llega así entre la nostalgia por el pasado glorioso y la expectativa por el futuro que comenzará a tomar forma en las próximas semanas.