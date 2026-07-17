[Video] Así recibió el plantel de Santa Fe a Kevin Balanta

Kevin Balanta vivió este viernes 17 de julio su primer contacto con la plantilla de Independiente Santa Fe, en una bienvenida que tuvo el tono habitual de los vestuarios de fútbol. Sus compañeros le hicieron un 'callejón' al momento de su llegada, como parte de una costumbre que suele mezclarse entre la broma y el recibimiento grupal.

En el video se aprecia cómo el defensor pasa entre los jugadores mientras recibe algunos golpes leves. La escena, aunque tosca, transcurre dentro de lo normal en este tipo de rituales que suelen usar los equipos para integrar a los nuevos integrantes.

Sobre el final, Balanta parece quejarse por uno de los golpes recibidos, pero la situación no pasó a mayores. Todo quedó en una dinámica propia de la convivencia interna del grupo cardenal.

Video de la bienvenida a Balanta en Santa Fe

El futbolista es, por ahora, la única incorporación del León para el segundo semestre de 2026. Su llegada responde a una necesidad puntual del plantel, especialmente por la lesión de Juan Sebastián Quintero, quien se perderá lo que resta de la temporada.

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Balanta fue confirmado días atrás como el primer refuerzo de Santa Fe para afrontar Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana. El técnico Pablo Repetto ya había anticipado que el jugador se sumaría al grupo durante esta semana, a la espera de la oficialización por parte del club.

Aunque comenzó su carrera como mediocampista de primera línea, con el paso del tiempo se consolidó como defensor central. Esa es la posición en la que será utilizada por Repetto, quien busca fortalecer la zaga con una pieza de recorrido internacional.

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Recorrido de Kevin Balanta, de Santa Fe

El zaguero, de 29 años, llega procedente de Santos Laguna y cuenta con experiencia en el fútbol mexicano tras pasar también por Tijuana y Querétaro. Además, tuvo un ciclo en Defensa y Justicia en Argentina, lo que amplía su bagaje competitivo.

En Colombia, Balanta debutó como profesional con Deportivo Cali, club en el que empezó a destacarse antes de emigrar al exterior. Su incorporación le da a Santa Fe un primer movimiento en el mercado, mientras el cuerpo técnico define las otras posiciones que quiere reforzar, entre ellas un extremo y un delantero centro.