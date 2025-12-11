Millonarios ficharía a jugador de selección de Chile: ya conoce la Liga BetPlay

Con la llegada de Ariel Michaloutsos como el nuevo director deportivo de Millonarios, el argentino ya tiene en su carpeta algunos jugadores que pueden ser del interés de Hernán Torres y que cambiarían lo hecho en 2025, año en el que quedaron en evidencia la falta de fichajes. Ya llegaron Carlos Darwin Quintero y Mateo García, pero no serán los únicos.

Dentro de los intereses albiazules también hay prioridades como el fichaje de un extremo por los dos costados, y en el derecho, quieren a Emerson Batalla. Procedente del Juventude recientemente descendido en Brasil, Batalla es del gusto y podría convertirse en nuevo jugador de Millonarios a la espera de cómo evolucione el mercado de fichajes bogotano.

Otro de los objetivos es traer a un volante de marca que acompañe a Mateo García. Didier Moreno apareció como una de las opciones para reforzar el mediocampo, pero poco a poco se dejó de hablar del futbolista del Junior como una posibilidad. La prioridad es reforzarse en esa zona y lo harían con un viejo conocido de la Liga BetPlay.

DESDE PERÚ CONFIRMAN INTERÉS DE MILLONARIOS POR RODRIGO UREÑA

Ariel Michaloutsos estuvo cerca de llegar a Universitario de Deportes antes de firmar con Millonarios como el director deportivo. El argentino conoce lo que es el equipo peruano y se ha fijado en Rodrigo Ureña. El volante chileno de 32 años ya sumó experiencia en la Liga BetPlay con América de Cali y con Deportes Tolima.

Rodrigo Ureña es el volante internacional que llama la atención. Suma un partido con la selección de Chile debutando recientemente en junio de 2025. Desde hace dos años está en la ‘U’ y desde Perú afirman que Millonarios se movería para intentar definir su contratación.

La información llegó desde Perú con el periodista Gustavo Peralta que reveló que, con la búsqueda del equipo albiazul en un mediocampista de primera línea, el indicado sería el austral. De hecho, aseveró que han avanzado, “tal como informamos la semana pasada, Millonarios de Colombia analizaba a Rodrigo Ureña y hoy ha decidido dar un paso adelante por el volante”, inició.









Complementó con, “el club de Bogotá tiene como Director Deportivo a Ariel Michaloutsos, quien conoce a la perfección al chileno, pues fue él quien lo recomendó en su momento para que llegue al Perú. Ya se informó a Universitario del interés y, en los próximos días, podría presentarse una propuesta formal respecto a la cláusula de salida”. Su cláusula asciende a los 600,000 dólares.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA EN EL FICHAJE DE RODRIGO UREÑA?

Gustavo Peralta afirmó que, “entiendo que Millonarios después de hacer un análisis de varios jugadores ha llegado a la conclusión de que el que quiere es a Rodrigo Ureña. El técnico lo conoce”. Hernán Torres lo dirigió en el Deportes Tolima en el 2022.

Sin embargo, el periodista comentó que la idea que tiene Rodrigo Ureña es continuar en Perú y respetar su contrato que acaba en 2026. Sumado a eso, Gustavo Peralta afirmó que, “qué puede aterrizar en propuesta Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. Creo que en el aspecto económico no va a ser tanto como demanda la cláusula de salida, pero sí acercarse bastante. También depende de lo que el jugador quiera”.

En ese sentido indicó que, “recordemos que hace unos días se le hizo una propuesta de aumentarle 2,000 dólares más por un año más de contrato y no le ha terminado de cerrar. Considera que no es una mejor propuesta para continuar. Si Millonarios se cierra en hacer una propuesta la van a hacer pronto y van a hacérsela llegar a la ‘U’ y ahí se verá si avanza y termina en la partida de Ureña o si se rechaza y continúa en la ‘U’”.

Habrá que esperar qué decisiones toma Hernán Torres junto con Ariel Michaloutsos, que, cuando sonaba para llegar a Universitario de Deportes fue el encargado de advertir sobre Rodrigo Ureña y finalmente se consolidó el fichaje que ya iniciará el tercer año en caso de seguir.