Santa Fe confirmó cuatro bajas y una duda para el clásico con Millonarios

Independiente Santa Fe quiere seguir con opciones de meterse al grupo de los ocho, pero para lograrlo deberá afrontar un duro desafío en la fecha 16 de la Liga BetPlay. Se trata de una nueva edición del clásico con Millonarios.

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Bajas en Millonarios para el clásico con Millonarios

Sin embargo, Independiente Santa Fe confirmó en las últimas horas cuatro bajas que tendrá el director técnico Pablo Repetto para el clásico.

Se trata de los jugadores Yilmar Velásquez, Maximiliano Lovera, Mateo Puerta y Ewil Murillo.

Velásquez y Lovera sufrieron problemas físicos en el empate con Peñarol por la fecha 1 de la Copa Conmebol Libertadores, mientras que Puerta y Murillo han estado inhabilitado desde hace algunas jornadas de la Liga BetPlay.

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Reporte médico de Santa Fe

Yilmar Velásquez presenta un desgarro muscular del isquiotibial derecho. El mediocampista está en proceso de recuperación y aún no se determina su incapacidad.

Lovera sufrió una contusión ósea y de tejidos blandos en la cara externa de la rodilla derecha. El mediocampista argentino aún no tiene fecha para regresar a la actividad.

Puerta, a quien se le realizaron imágenes diagnosticas, presentó un desgarro muscular en el recto femoral derecho, que lo mantendrá por fuera de las canchas por algunas semanas.

Finalmente, Ewil Murillo continúa en su proceso de recuperación de una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha.

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Duda en Santa Fe

A los jugadores lesionados se suman las dudas que hay con la posible alineación o no del guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, quien presentó un resentimiento en una vieja lesión muscular en el partido contra Peñarol por la Copa Libertadores.