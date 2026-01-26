Colombia eliminó a Bolivia y sueña con la clasificación en Copa América de Futsal

Esta era la fecha ideal para que la Selección Colombia encontrara la primera victoria en la Copa América de Futsal 2026 en el Estadio COP Arena Oscar Harrison de la ciudad de Luque, Paraguay en donde se está desarrollando toda la fase de grupos y que espera por las fases finales también. Afortunadamente, lo lograron al final.

En las primeras dos fechas, la Selección Colombia arrancó con un empate a dos tantos contra Brasil y luego una caída contra su similar de Venezuela que debutaba. Mientras tanto, Bolivia, su rival en esta tercera jornada había sido goleada por Chile (0-4) y con Brasil (0-6) que impacta claramente en busca de sellar la clasificación.

Sobre los últimos minutos, el cuadro colombiano logró marcar el segundo gol para vencer a Bolivia en un partido que se fue complicando bastante con el pasar del tiempo. Suman cuatro puntos y tienen posibilidades grandes de llegar a las semifinales. Bolivia sigue sin unidades tras tres derrotas. El consuelo es que marcaron el primer gol en el torneo.

EMPATE A UNO DESDE LA PRIMERA PARTE

Arrancando el partido, Colombia tuvo las mejores oportunidades con Harrison Santos como el más peligroso e incisivo en busca de abrir el marcador, pero no lograba superar al guardameta Mendivil que estuvo atento para negar cualquier opción.

Bolivia esperó al momento idóneo para poder generarle peligro a Colombia. Esto se dio justo cuando los colombianos rompieron los ceros a los seis minutos de la primera parte con un tiro libre para Yairon Palencia que sacó un misil para poner el tanto inicial que se veía con ilusión para conseguir los primeros tres puntos.

Con la apertura en el marcador, Bolivia intentó con Guzmán que remató y Andrés Matos salvó. En el córner, Yucra sacó un disparo que se perdió por un costado. Ya avisaban los del altiplano y lograron la igualdad con Juan Wiza que eludió a Andrés Matos y a puerta vacía igualó.

Colombia tuvo opciones con Luis Posada que atajó Mendivil y luego un disparo de Yairon Palencia que impactó el vertical. De esa forma terminó la primera parte con la igualdad a un tanto.

COLOMBIA SACÓ SU PRIMERA VICTORIA

Por su parte, el segundo tiempo arrancó con el dominio de Bolivia que generó peligro con Juan Wiza, para que Sánchez salvara el segundo tanto de los bolivianos. Colombia volvió a dominar, pero el arquero Álvarez y el arco negaba volver a convertir.

En un remate de Harrison Santos, el travesaño negó el segundo tanto. Santos lo intentó nuevamente tras una jugada colectiva, pero Álvarez atajó la opción para la ‘Tricolor’. Colombia no encontró cómo vulnerar el arco boliviano, mientras que su rival atacó con Guzmán para el lucimiento de Sánchez, y un disparo de Cordero que no vio puerta.

A falta de dos minutos para el final del partido, en una jugada colectiva de Colombia, Harrison Santos logró marcar el segundo tanto para sacar adelante un partido complicado. La primera victoria para llegar a 4 puntos y tener todas las chances de llegar a semifinales.

En la próxima fecha, Colombia descansará y cerrará su participación en la fase de grupos ante Chile. Mientras tanto, Bolivia enfrentará a Venezuela en la cuarta jornada que será su última, dado que descansará en la quinta jornada. Con esta derrota, quedarían eliminados.