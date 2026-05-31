Millonarios tendría listo su primer fichaje: negocian con jugador finalista del 2026

Sin duda alguna, Millonarios tiene que salir de un mal semestre en el que quedaron completamente eliminados de la Copa Sudamericana, de la Liga BetPlay y solo les queda la Copa BetPlay, competencia en la que esperan rival en los octavos de final.

Fabián Bustos no pudo mejorar la cara de Hernán Torres y el recorrido con Millonarios terminó con las eliminaciones de la Liga BetPlay y Copa Sudamericana. Aunque se armaron con buenos jugadores como Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña o Sebastián Valencia, algunos otros no estuvieron a la altura en el semestre.

En este segundo semestre, seguramente el director deportivo Ariel Michaloutsos tendrá que confirmar los nombres de prestigio para poder pelear el título y sellar la clasificación a competencias internacionales. Ya se habla de negocios con un club que disputará la final en este primer semestre que tiene a Nacional y Junior como los dos protagonistas.

JHOMIER GUERRERO PODRÍA SER EL PRIMER FICHAJE DE MILLONARIOS

Millonarios salió de vacaciones y no volverá sino hasta mitad de junio para iniciar la pretemporada. La Liga BetPlay no arrancará sino hasta finales de julio, pero entienden también que tras la mala cara de este primer semestre necesitan preparar desde temprano todo para volver a ser protagonistas.

Esa pretemporada podría venir nada más ni nada menos que con Jhomier Guerrero, lateral derecho que ha dado de qué hablar en el Junior de Barranquilla y que tendrá la chance de disputar su segunda final con el cuadro atlanticense de manera consecutiva.

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Jhomier Guerrero es el lateral por esa banda titular del Junior. Quedó campeón en el 2025-II y tiene la oportunidad de serlo en este 2026-I cuando enfrenten a Atlético Nacional en la final. Guerrero ha jugado más de 70 partidos con el cuadro barranquillero y acumula ya dos goles y cinco asistencias.

La información la dio Paolo Arenas junto con Diego Yepes. Millonarios ya pretende enviar una oferta formal al Junior, pero esa propuesta la enviarán cuando termine la final de la Liga BetPlay, entendiendo que los atlanticenses disputarán ese título y que es la forma más respetuosa.

El primer paso de Millonarios es hablar con el entorno de Jhomier Guerrero. Por ahora solo pasa por un interés hasta que termine el primer semestre en donde podrían enviar la propuesta y acercarse más a consolidar su fichaje.

LAS POSIBLES SALIDAS DE MILLONARIOS PARA EL 2026-II

Esa llegada de Jhomier Guerrero sería importante para cubrir la banda derecha. En la izquierda están muy bien con Sebastián Valencia, mientras que Carlos Sarabia y Samuel Martín han dejado algunas dudas. El desequilibrio del lateral del Junior lo ven con buenos ojos en Bogotá.

Además, tendrán que estar pendiente de las salidas. Guillermo De Amores no seguiría y buscan la manera de negociar la salida con el guardameta. A su vez, Rodrigo Ureña interesa a Universitario y podría irse en caso de una oferta atractiva. Jorge Cabezas Hurtado tampoco entraría en los planes.

David Mackalister Silva marcó un gol ante Atlético FC en la Copa BetPlay y tras terminar la celebración de su anotación, el volante hizo unos gestos que podrían representar su salida. Con la mano se despidió y podría ser su último partido, teniendo en cuenta que termina contrato. El mismo caso pasa con Radamel Falcao García.

EL MENSAJE DE ANDRÉS LLINÁS PARA EL FUTURO

En redes sociales, Andrés Llinás lanzó un mensaje con autocrítica, y con el anhelo de salir adelante tras un mal semestre, “hola, familia azul. Hoy escribo estas líneas con el dolor que nos deja este cierre de semestre. No cumplimos con los objetivos que nos trazamos y somos los primeros en reconocer que no estuvimos a la altura de la historia y la grandeza de Millonarios. Como grupo asumimos la responsabilidad y entendemos perfectamente la frustración de cada uno de ustedes”.

Aceptó las críticas y se excusó por su nivel individual por el tema de una dura lesión que lo sacó de varios partidos, “en lo personal, estos meses fueron un reto enorme de adaptación. Regresar de una lesión larga, sumado a no haber podido realizar la pretemporada completa, me obligó a competir al límite físico y recuperar sensaciones directamente en la cancha”.

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Sin embargo, el central sabe que esas no son excusas válidas para el mal momento institucional, “no es una excusa, sino una realidad de lo exigente que es el fútbol de alto nivel, pero quiero que sepan que en cada partido dejé todo lo que tenía para aportar al equipo dentro de mis condiciones del momento”.

Cerró afirmando que, “no podemos asegurar resultados desde ya, pero sí tengan la total certeza de que haremos todo lo que esté en nuestras manos y trabajaremos el doble desde el primer día de la pretemporada para que el siguiente semestre sea diferente y podamos devolverle a Millonarios el lugar que merece”.