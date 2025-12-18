Medellín tomó decisión tras la Copa Betplay: primeras dos bajas para el 2026

Infortunadamente para el Deportivo Independiente Medellín no pudieron hacer lo mismo que en el 2004 cuando superaron a su acérrimo rival en una final. En ese caso fue en la Liga BetPlay con un título, pero, 21 años después en la Copa BetPlay, cayeron por la mínima diferencia por el único gol de Andrés Felipe Román.

Vea también: Harold Santiago Mosquera cambia de planes: NO jugaría en América sino fuera de Colombia

Pasar la página es lo que deben hacer en el club después de confirmar la renovación de Alejandro Restrepo hasta finales del 2027, una decisión que ha impactado a la hinchada que parece dividida, dado que con Restrepo perdieron dos finales cuando tenían partidos abiertos para definir en condición de local.

En la Copa Libertadores les tocará jugar en la fase 2 contra el Liverpool de Uruguay y esperar rival en la fase 3 siempre y cuando pasen de ronda para llegar a los grupos. La prioridad es pasar de las primeras instancias, y tendrán que armarse en busca de ello. Cuando se esperaba que la prioridad era mantener la base, dos jugadores no seguirán para el 2026.

WASHINGTON AGUERRE Y MÉNDER GARCÍA, LAS PRIMERAS BAJAS DEL MEDELLÍN

Justo después de la catástrofe ante Atlético Nacional que terminó en una batalla campal. Deportivo Independiente Medellín sufrió las primeras dos bajas para el 2026. Uno de ellos es el arquero uruguayo Washington Aguerre que no continuará en la institución por una nueva oferta por parte de Peñarol.

Lo de Washington Aguerre ya parecía cocinado y después de perder el título, según Felipe Sierra, el guardameta se despidió de sus compañeros confirmando lo que ya estaba hecho con su futuro. Sin embargo, el arquero no será la única ausencia para enfrentar a Liverpool en la Copa Libertadores y para encarar las competencias del 2026.









Le puede interesar: Santa Fe tendría fichaje listo: llegaría tras ser descartado por Atlético Nacional

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Medellín no tiene pensado en renovar a Ménder García, delantero que no tuvo mucha regularidad a lo largo del semestre y que tendrá que buscar nuevos aires. El ex Once Caldas termina su contrato a final del 2025 y no entrará en los planes de Alejandro Restrepo para el siguiente año.









Hay clubes que han estado pendientes del futuro de Ménder García y que podrían aprovechar el descarte del Medellín para ir al mercado de fichajes. A sus 27 años, el tumaqueño deberá encontrar equipo para competir en el 2026.

LAS POSIBLES BAJAS QUE TENDRÍA EL MEDELLÍN PARA EL 2026

Washington Aguerre también terminaba su respectivo contrato con Medellín a finales del 2025. No solo saldrá el uruguayo y Ménder García, pues, entre los jugadores que acaban su vínculo también aparecen Kevin Mantilla, Fáiner Torijano y el lateral izquierdo Yeferson Rodallega.

Lea también: Dimayor se pronunció tras pelea entre hinchas de Medellín y Nacional en la final de Copa BetPlay

Con Kevin Mantilla y Fáiner Torijano hay que esperar si entrarán en los planes de Alejandro Restrepo o no. Yeferson Rodallega, por su parte, saldrá de la institución ‘Poderosa’ para firmar con el Once Caldas. En ese orden de ideas, el club tendrá que fichar un arquero, delantero y un lateral izquierdo para tapar estas primeras ausencias.