Millonarios llegó a un acuerdo con uno de sus jugadores para rescindir de su contrato

Millonarios vuelve a entrar en el "ojo del huracán" por los planes que se están llevando a cabo en el interior de la institución y que implicaría varios cambios en la plantilla de jugadores en busca de cumplir con los objetivos que se plantea Fabián Bustos.

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El estratega argentino confirmó que se quedaría en Millonarios porque confía en el proceso y en el proyecto del club, además de tener la potestad para trabajar en el mercado de fichajes acorde a sus necesidades y por lo cual justamente se habría tomado la decisión de rescindir del contrato de Nicolás Giraldo.

Millonarios se despediría de manera anticipada de Nicolás Giraldo

El cuadro 'embajador' tuvo un semestre de apertura para el olvido, en el que protagonizó dos grandes decepciones al quedar eliminado de la Copa Sudamericana justo en el marco de la última fecha y por no haber logrado ni siquiera clasificar a los cuartos de final de la Liga Betplay.

Frente a esta situación los hinchas expresaron su gran descontento y la institución dio la cara, jugadores y cuerpo técnico en especial, quienes reconocieron el mal momento por el cual se pasó, pero también se comprometieron a mejorarlo.

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En busca de alcanzar este objetivo, Fabián Bustos habría dado a conocer que el primer paso sería una reestructuración en la plantilla de jugadores, trayendo al menos cinco fichajes.

Aunque para ello también se tendrían que empezar a liberar cupos, por lo que se llevó a cabo la gestión para la rescisión del contrato de Nicolás Giraldo, el cual se desvincularía del equipo a pesar de contar con contrato hasta 2027.

¿Qué pasará con Falcao en Millonarios?

Este jueves 4 de junio, en La Fm Más Fútbol se dio a conocer que desde el interior de Millonarios se ve "muy difícil" concretar la continuidad de Falcao García en el equipo bogotano.

En caso de querer continuar su carrera en Millonarios, tanto del atacante como el club deberán tomar una importante decisión en cuanto al aspecto económico para cumplir, principalmente, con las leyes del país.

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Millonarios podría renovar a Diego Novoa

Según dio a conocer Guillermo Arango, periodista de Deportes RCN, las directivas todavía no estarían convencidas de renovar a Diego Novoa, teniendo en cuenta su bajo rendimiento en el primer semestre, donde lastimosamente estuvo involucrado en varios goles que le hicieron al equipo azul.

“La continuidad de Diego Novoa en Millonarios no se descarta. La intención, también, es ir en busca de un arquero extranjero”, aseguró el periodista, dejando claro que el conjunto azul estaría en busca de dos arqueros, ya que Guillermo De Amores tampoco será tenido en cuenta.