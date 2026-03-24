Millonarios se adelanta al 2026-II: tendría nuevo fichaje desde Once Caldas

El Millonarios del 2026 ha dado un golpe grande en el mercado de fichajes con jugadores como Mateo García, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña, Rodrigo Contreras, entre otros. Sin duda alguna, lo que le hacía falta era componer un equipo mucho más competitivo en este libro de pases.

Lea también Real Madrid se apiadó de Millonarios y envió un inesperado mensaje

Rodrigo Contreras ha sido el gran fichaje de la Liga BetPlay 2026-I como uno de los goleadores de Millonarios y del torneo. El argentino no necesitó de adaptación para empezar a demostrar su capacidad goleadora. Se despachó con anotaciones en partidos vitales como el de Atlético Nacional tanto en Copa Sudamericana como en el certamen local.

Seguramente con esto Millonarios ya habría aprendido que en los diferentes torneos deberá armarse de una manera competitiva, y, por esta situación, ya estaría pensando en fichar jugadores para el segundo semestre teniendo en cuenta las necesidades que tiene. Una de ellas es en el lateral derecho que tiene a dos jugadores jóvenes como Samuel Martín y Carlos Sarabia.

EL FICHAJE QUE MILLONARIOS BUSCARÍA EN ONCE CALDAS

Se acabó de jugar el partido entre Once Caldas vs Millonarios en el Estadio Palogrande. Por lo general, al cuadro albiazul le cuesta este tipo de encuentros en dicho recinto deportivo, pero en esta ocasión se despachó con un 1-4.

Después de ese juego, apareció el interés del elenco bogotano en contratar a uno de los jugadores de Once Caldas que mayor constancia ha tenido a lo largo de la liga y de los anteriores torneos. Se trata del lateral derecho, Juan David Cuesta. El defensor ha tenido mucha salida por el costado e impacta bastante en el ataque albo.

Lea también Comunicado de Atlético Nacional por denuncia a Nicolás Rodríguez

De acuerdo con el periodista Gerson Arias Henao, Millonarios estaría echándole ojos a Juan David Cuesta, que todavía tiene contrato con el cuadro de Manizales hasta el 30 de junio de 2027. En ese sentido, los albiazules tendrían que pagar un buen dinero en caso de querer contratarlo en el siguiente semestre.

Juan David Cuesta podría ser el primer fichaje para Millonarios en el 2026-II a la espera de las decisiones que tomará el cuadro albiazul una vez termine este semestre del año. Su pase costaría poco menos de un millón de dólares que deberá poner sobre la mesa los bogotanos.

¿HAY NEGOCIACIONES ENTRE MILLONARIOS Y ONCE CALDAS?

Por ahora no hay mucho conocimiento si Millonarios ya ha entablado conversaciones con Once Caldas para fichar a Juan David Cuesta que ha sido uno de los grandes futbolistas durante los últimos años en el cuadro caldense.

Según Gerson Arias, lo que hay en estos momentos es el interés y ojeadores del club bogotano que han visto los pasos de Juan David Cuesta en el Once Caldas. Dependerá mucho de lo que pase con el contrato del lateral que todavía tiene un vínculo hasta mediados del 2027.

JUAN DAVID CUESTA LE PONDRÍA COMPETENCIA A DOS JUGADORES JÓVENES EN MILLONARIOS

Durante los últimos torneos, Millonarios ha sacado a grandes jugadores de la cantera que ya se han afirmado dentro de la institución. De hecho, en el costado derecho ya cuenta con Samuel Martín y con Carlos Sarabia, este último que hace parte de la Selección Colombia Sub-20.

Lea también Presidente de Independiente Rivadavia dio nueva versión sobre Sebastián Villa y la Selección Colombia

Samuel Martín y Carlos Sarabia son el futuro de la institución y la llegada de un lateral derecho más experimentado con 28 años encima, Juan David Cuesta podría adueñarse de la banda derecha por su veteranía, o bien, Fabián Bustos continuaría con estas dos opciones que son parte de la proyección a futuro.