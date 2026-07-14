Millonarios se beneficia: ¿Cuánto dinero ganará tras el fichaje de Álvaro Montero a Boca?

Uno de los grandes rumores del mercado de fichajes internacional era nada más ni nada menos que el de Álvaro Montero con destino a Boca Juniors tras su paso por Vélez Sarsfield. Después de consolidarse como uno de los referentes en el arco de Millonarios, al guajiro le salió esa oportunidad de regresar a Argentina.

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En Vélez Sarsfield tuvo poco protagonismo en los primeros meses bajo la sombra de Tomás Marchiori. Sin embargo, en el 2026 Álvaro Montero se consolidó tanto en el arco del conjunto de ‘Liniers’ que su nivel le permitió estar en el radar de Boca Juniors con lo que inició como un rumor y avanza a paso firme.

Álvaro Montero se convertirá en nuevo arquero de Boca Juniors, un paso muy atractivo para su carrera justo después de afrontar la Copa del Mundo 2026 representando a la Selección Colombia, pero infortunadamente no pudo atajar. Además del guardameta, Millonarios aparece como uno de los principales beneficiados.

EL DINERO QUE LE ENTRARÁ A MILLONARIOS POR EL FICHAJE DE ÁLVARO MONTERO EN BOCA JUNIORS

Boca Juniors está a mínimos detalles de confirmar la llegada de Álvaro Montero al arco ‘Xeneize’. De acuerdo con la información de Alexis Rodríguez, la idea es que el martes 14 de julio Álvaro pueda presentar los exámenes médicos para estar apto de cara a la firma de su respectivo contrato.

Entre el miércoles o el jueves, el arquero guajiro firmará su contrato con Boca que tendrá una duración de cuatro años hasta 2030. Millonarios se verá beneficiado por el dinero que le entrará por el préstamo y la venta por parte de Vélez Sarsfield, además de un porcentaje que dejó el club bogotano en caso de una transferencia.

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Así las cosas, la misma información de Alexis Rodríguez sentencia que a Millonarios le entrarían 1,8 millones de dólares por el fichaje de Álvaro Montero con Boca Juniors. Sin duda alguna, es un incentivo grande para el cuadro albiazul para mejorar en temas financieros o usarlo en nuevas contrataciones.

Millonarios sacará provecho de esa venta de Boca Juniors, pues se hará con casi la mitad del dinero que pagará el conjunto argentino por el fichaje a Vélez Sarsfield. Los ‘Xeneizes’ pondrán sobre la mesa 4 millones de dólares y los albiazules se benefician de esta transferencia indiscutiblemente.

BOCA JUNIORS TAMBIÉN FICHÓ A SEBASTIÁN VILLA

Además de Álvaro Montero, a Boca Juniors llega otro jugador colombiano que ha sido sumamente discutido en Argentina por los temas judiciales que tuvo, justamente jugando con el cuadro ‘Xeneize’.

En ese orden de ideas, Sebastián Villa volverá a Boca Juniors con una afición dividida por su fichaje. En Independiente Rivadavia fue una de las grandes figuras con goles, asistencias y con un título, además de una excelente participación en la Copa Libertadores clasificando líderes en su grupo y de manera anticipada.

Boca Juniors y Sebastián Villa llegaron a un acuerdo para definir su regreso. Ya llegó a los predios de Boca para pasar los exámenes médicos y sumarse a la actividad bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarena. Boca puso 6,5 millones de dólares para sellar su fichaje y firmará hasta diciembre de 2030.