Sebastián Villa tiene nuevo equipo: pagaron 6,5 millones de dólares y firmó hasta 2030

Sebastián Villa volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors. El extremo colombiano llegó a un acuerdo para regresar al club argentino, que desembolsará 6,5 millones de dólares por su fichaje y le firmará un contrato con vigencia hasta diciembre de 2030.

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El futbolista, que actualmente milita en Independiente Rivadavia, era uno de los principales objetivos del conjunto xeneize para este mercado de pases. Después de varios meses de negociaciones, las partes lograron cerrar el acuerdo y solo resta el anuncio oficial.

Villa iniciará así una segunda etapa en Boca Juniors, club en el que jugó entre 2018 y 2023 y con el que conquistó varios títulos en el fútbol argentino antes de su salida.

Villa había salido de Boca por problemas con la ley

Su ciclo en el equipo terminó luego de que la dirigencia decidiera apartarlo del plantel tras las denuncias judiciales en su contra por acoso y abuso sexual, situación que marcó el final de su primera etapa en la institución.

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Tras dejar Boca, el atacante continuó su carrera en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria, y posteriormente regresó al fútbol argentino para defender los colores de Independiente Rivadavia, donde recuperó continuidad y volvió a destacarse.

El buen rendimiento del colombiano despertó nuevamente el interés del cuadro azul y oro, que decidió avanzar por su contratación hasta cerrar una operación tasada en 6,5 millones de dólares.

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Además de su presente a nivel de clubes, Villa también estuvo recientemente en la prelista de 55 jugadores convocables por la Selección Colombia para la Copa del Mundo de 2026, lo que ratificó que seguía siendo observado por el cuerpo técnico de la tricolor.

Se espera que durante la próxima semana Boca Juniors haga oficial el regreso de Sebastián Villa, quien, a sus 30 años, afrontará un nuevo desafío en el club donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.