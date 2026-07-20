Millonarios tendría acuerdo con su nuevo refuerzo

Millonarios sigue en la búsqueda de refuerzos a pocos días de comenzar la competencia oficial en el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

Al plantel que tiene a su cargo el director técnico uruguayo Fabián Bustos se han sumado los guardametas Javier Burrai y James Aguirre, el lateral derecho Jhomier Guerrero, el extremo Francisco Chaverra, el mediocampista Daniel Ruiz y el delantero Andrey Estupiñán.

Sin embargo, al plantel embajador le haría falta un defensa central, teniendo en cuenta la reciente salida del uruguayo Édgar Elizalde.

Millonarios tendría acuerdo con defensa central

Desde que se anunció la salida de Édgar Elizalder, Millonarios emprendió la búsqueda de un nuevo defensa central.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el conjunto 'embajador' ya tendrá negociaciones adelantadas y habría pactado un acuerdo para fichar a Stiven Barreiro Solís.

Barreiro, de 32 años, quedó como agente libre, luego de finalizar su contrato con el Club León de la primera división de México. Con el equipo esmeralda, el zaguero disputó 228 partidos desde la temporada 2020.

Anteriormente, el defensor hizo parte de Pachuca y Atlas, ambos clubes de la Liga Mx.

En el Fútbol Profesional Colombiano, Barreiro debutó en Deportes Quindío y también integró la nómina de Independiente Santa Fe.

Según detalló Felipe Sierra, Stiven Barreiro llegará en los próximos días a Bogotá para realizarse las pruebas médicas y firmar su contrato como jugador de Millonarios.

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Millonarios debutará en la Liga BetPlay-II de 2026 el sábado 25 de julio recibiendo en el estadio El Campín a Atlético Bucaramanga.