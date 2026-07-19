Millonarios la pasó mal: resultado del amistoso vs. Colo Colo

En las horas de la tarde-noche de este sábado 18 de julio, Millonarios FC de Bogotá, en la celebración de sus 80 años, se enfrentó en un compromiso de carácter amistoso con Colo Colo de Chile.



En el equipo austral, es de resaltar, jugó el reconocido jugador Arturo Vidal, con pasado en clubes como, por ejemplo, Bayern Múnich de Alemania, FC Barcelona de España y la Juventus de Italia.

El partido se jugó en El Campín

El choque, al ser local el combinado cafetero, se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con una muy buena presencia de hinchas. La afición azul es una de las más grandes del país.



Fue un partido bastante dinámico y atractivo en varios momentos. Millonarios FC, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, por algunos tramos mostró buenas sensaciones.

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Millonarios perdió

Sin embargo, también por momentos, Colo Colo hizo ver muy mal al conjunto embajador. Al final, la escuadra chilena terminó llevándose el cotejo por la mínima diferencia.

Millonarios FC de Bogotá deberá mejorar para pelear por la estrella de fin de año de la liga colombiana del segundo semestre del año. El equipo azul es uno de los obligados a ganar el título.

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Millonarios presentó sus refuerzos

Este choque sirvió para que Millonarios presentara a sus refuerzos. El experimentado portero argentino Javier Burrai, por ejemplo, fue titular y tuvo un muy buen rendimiento a nivel individual.



El lateral Jhomier Guerrero también jugó y por momentos se vio muy bien. “Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Jhomier Javier Guerrero González se convirtió en nuevo jugador del equipo. El lateral derecho llega transferido desde Junior. El defensor se caracteriza por su intensidad, versatilidad y proyección por la banda. ¡Bienvenido a Millonarios, Jhomier!”, escribió el club en el anuncio de su nuevo jugador.









