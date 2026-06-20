Millonarios tomó polémica decisión con Juan Carlos Pereira

Millonarios continúa con la limpieza de jugadores en la plantilla, con el propósito de liberar cupos y empezar a traer nuevos jugadores que se acoplen a la idea de juego de Fabián Bustos en busca de logar su principal objetivo, salir campeón.

Lea también Luto en la Selección Colombia en pleno Mundial: FCF confirmó triste noticia

El cuadro 'embajador' ya dio a conocer la baja de cuatro jugadores que no estarán presentes en el semestre de apertura y en donde se sumaría el nombre de Juan Carlos Pereira, quien una vez se recupere de su lesión saldría como agente libre.

Juan Carlos Pereira no continuará en Millonarios

La escuadra bogotana dejó una deuda bastante grande con los hinchas tras los malos resultados y eliminaciones que obtuvo en los primeros meses del año, los cuales obligaron incluso a un cambio anticipado de cuerpo técnico, dándole ingreso a Fabián Bustos.

El estratega argentino comenzó su gestión de cara al semestre de clausura dando de baja a Álex Castro, Jorge Cabezas Hurtado, Nicolás Giraldo y el portero, Diego Novoa, cuatro bajas significativas que a final de cuentas le terminaron agradando a los fanáticos.

Mientras se llevan a cabo las respectivas contrataciones, Bustos y Michaloutsos siguen trabajando en la base de futbolistas con los que quieren continuar y en donde Juan Carlos Pereira ya no estaría tampoco en los planes.

El experimentado mediocampista cartagenero sufrió una rotura del tendón de Aquiles en septiembre de 2025, lesión de la cual se encuentra en la etapa final de recuperación, pero una vez recuperado tendría que salir de Millonarios y lo haría como agente libre.

¿Cómo le fue a Juan Carlos Pereira en Millonarios?

El experimentado volante de 33 años arribó al cuadro 'embajador' a inicios de la temporada 2020 y desde entonces ha tenido participaciones de amores y odios, peor lo cierto es que alcanzó la cifra de 207 partidos, más de 12.000 minutos en los que logró reportarse con gol en 18 oportunidades, marcar 10 asistencias y gritar campeón en tres oportunidades.

Lea también Mercado azul: Millonarios ya definió las posiciones que quiere reforzar

Millonarios va por todo por el fichaje de campeón con Junior

Por el momento no se han hecho fichajes de manera oficial, pero uno de los jugadores que más querría Millonarios es el lateral de Junior, Jhorman Guerrero, quien se convirtió en pieza clave de Alfredo Arias y ya logró salir campeón en dos ocasiones, demostrando compromiso y madurez a pesar de su corta edad, ya que tan solo tiene 25 años, aunque este también sería un factor bastante llamativo para Bustos.