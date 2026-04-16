Millonarios tomó decisión con Rodrigo Contreras tras ser suspendido en Liga Betplay

Millonarios vuelve a ser el centro de atención en el mundo del fútbol tras la destacada actuación que tuvo en el marco de la fecha 2 de la Copa Sudamericana frente a Boston River, al cual derrotó por la mínima diferencia en el Estadio El Campín.

Carlos Darwin Quintero es el jugador que se robó todas las miradas tras anotar el gol de la victoria en Sudamericana, pero quien llega a robarse las miradas también es Rodrigo Contreras, ya que las directivas del equipo buscarían reducir la sanción que recibió tras ser expulsado del clásico ante Santa Fe.

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Millonarios apelará la sanción contra Contreras en Liga Betplay

El cuadro 'embajador' se reivindicó con su hinchada tras la sufrida victoria en Copa Sudamericana que los vuelve a meter en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda del certamen tras haber perdido por la mínima diferencia en su debut contra O'Higgins.

Sin embargo, la situación en la Liga Betplay todavía es un deber pendiente que tienen tras los irregulares resultados que han venido sumando en las últimas jornadas.

Justamente antes del duelo de Sudamericana se enfrentaron contra Santa Fe, pero no hicieron respetar su condición de local y terminaron empatando 1-1, repartiéndose los puntos, situación que no fue favorable para ninguno de los dos.

Aún así, el que más sufrió fue 'Millos', ya que también perdió a Rodrigo Contreras por sanción tras salir expulsado por un cabezazo a Víctor Moreno. Dimayor decidió que el delantero cumpliría con dos fechas sin jugar, pero los directivos y el cuerpo técnico utilizarían el artículo 42 del reglamento para intentar que se rebaje la sanción después del duelo contra América de Cali.

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¿Cuál partido se perdería Rodrigo Contreras en Liga Betplay?

El artículo 42 le permitirá a Millonarios rebajarle nada más una fecha a Rodrigo Contreras, el cual sería ante Deportes Tolima en el marco de la fecha 18, pero si se perdería la jornada 17 contra América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero el domingo 19 de abril.

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Rodrigo Contreras habló tras el golpe en Copa Sudamericana

Ante la preocupación por el estado de salud del delantero, Rodrigo Contreras entregó un parte de tranquilidad a todos los aficionados, pues por medio de las redes sociales contó detalles de su recuperación tras lo acontecido en el juego de Copa Sudamericana contra el equipo ‘charrúa’.

“Gracias a Dios estoy bien, solo fue un susto. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y cariño en este momento. Quedaré en observación hasta mañana; con el favor de Dios, todo saldrá bien. Ahora solo queda descansar y recuperarse. Felicidades al equipo por el triunfo. Todos juntos somos más fuertes”, aseguró el argentino en sus redes sociales.