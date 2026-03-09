Millonarios vs Cúcuta EN VIVO, 9 de marzo: hora y canal Liga BetPlay

Este martes 9 de marzo continúa la Liga BetPlay en la mitad del todos contra todos con un vibrante partido en el que Millonarios tiene la obligación de seguir por un buen momento en el semestre, esta vez, ante Cúcuta Deportivo. Los bogotanos vienen de golear al Deportivo Pereira y eliminar a Atlético Nacional en Copa Sudamericana.

Vea también: Hernán Crespo sería nuevo DT de un grande del FPC

Sin duda alguna, Millonarios dejó grandes sensaciones después de esa goleada ante el Pereira y la eliminación en la Copa Sudamericana en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los bogotanos están en el bombo 2 del certamen a la espera de conocer su suerte.

En el caso de que Millonarios sume de a tres en este partido llegarán a 14 unidades, línea del octavo. Sin embargo, para mantenerse en el selecto grupo de los ocho tendrían que golear o que Bucaramanga pierda su encuentro contra Pereira.

Por su parte, el Cúcuta Deportivo está sumamente necesitado en esta Liga BetPlay jugando su suerte con el descenso que es el máximo objetivo. Poder escapar de esa tabla para mantener la categoría será primordial. Los cucuteños apenas suman una victoria en el torneo y tienen seis puntos.

Le puede interesar: ¿James Rodríguez es la cábala del Minnesota United? El dato que lo comprueba

Cúcuta vuelve a visitar el Estadio El Campín con varias urgencias en el campeonato. Lo primero es poder subir de posiciones en la tabla general de posiciones aspirando meterse a la siguiente fase. Además, no deben descuidar el tema del descenso para no perder la categoría.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS VS CÚCUTA DEPORTIVO ESTE LUNES 9 DE MARZO POR LA LIGA BETPLAY 2026-I

El partido de la décima fecha de la Liga BetPlay entre Millonarios y Cúcuta Deportivo se llevará a cabo este lunes 9 de marzo en el Estadio El Campín y arrancará a partir de las 6:20 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MILLONARIOS VS CÚCUTA DEPORTIVO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 P.M.

México: 5:20 P.M.

Lea también: ¿Contra Francia y Croacia? Neymar, en la prelista de la Selección de Brasil

Bolivia y Venezuela: 7:20 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:20 P.M.