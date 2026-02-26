Millonarios vs Pereira EN VIVO, 26 de febrero: hora y canal Liga BetPlay

Este jueves 26 de febrero se vivirá el primer partido de la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I en un vibrante duelo entre Millonarios y Deportivo Pereira. Dos clubes que no la pasan bien en el torneo, dado que están en la parte baja. Los albiazules necesitan los puntos para meterse en zona de clasificación, mientras que los pereiranos aspiran salir de posiciones incómodas del fondo de la tabla.

El juego entre Millonarios y Deportivo Pereira se había adelantado para jugarse el 5 de febrero, pero por temas del gramado del Estadio El Campín volvió a coincidir con el calendario oficial de esta novena jornada de la Liga BetPlay.

Para este compromiso, Millonarios podría tener al uruguayo Édgar Elizalde desde el principio si así lo desea Fabián Bustos. El defensor central llegó lesionado y no ha tenido la regularidad deseada con pocos minutos en cancha. No estará Radamel Falcao García que se sigue recuperando de una lesión.

Afortunadamente para Millonarios, el club bogotano tendrá dos jugadores que se recuperaron a lo largo de la semana. Por un lado, Carlos Darwin Quintero que regresó a la convocatoria y Rodrigo Contreras que se recuperó de un tema de isquiotibiales. La ambición también está con la Copa Sudamericana y no hay que correr riesgos con estos futbolistas.

Pereira, por su parte no va bien en la tabla de posiciones en la decimoctava casilla por cuatro empates. Los pereiranos, junto con Alianza Valledupar FC son los únicos clubes que no saben lo que es ganar en este arranque liguero que ya va casi por la mitad.

Para este juego ya estará Anderson Plata en Pereira que recibió una convocatoria después de toda la polémica sin poder inscribir jugadores. Arturo Reyes recibió una sanción de dos fechas, mientras que Walmer Pacheco no estará por tres jornadas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS VS DEPORTIVO PEREIRA POR LA LIGA BETPLAY ESTE JUEVES 26 DE FEBRERO

El partido entre Millonarios vs Deportivo Pereira de este jueves 26 de febrero que se jugará en el Estadio El Campín arrancará a partir de las 7:30 de la noche en horario de Colombia. Se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO MILLONARIOS VS DEPORTIVO PEREIRA

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.