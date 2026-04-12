Millonarios Vs Santa Fe: cuentas del clásico de necesitados en la Liga BetPlay

Millonarios y Santa Fe se enfrentan este domingo 12 de abril en una nueva edición del clásico capitalino, que en esta oportunidad hace parte de la fecha 16 de la Liga BetPlay.

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Clásico de necesitados

Millonarios y Santa Fe se miden en el estadio El Campín en un clásico de necesitados, teniendo en cuenta la ubicación de cada equipo en la tabla de posiciones y el calendario de cada institución en el remate del semestre.

El equipo 'embajador', que con la llegada de Fabián Bustos como director técnico ha demostrado mejoría en su rendimiento, tiene un mejor panorama en comparación con su rival.

Millonarios se ubica en la décima posición con 21 puntos y una victoria le permitiría meterse nuevamente al grupo de los ocho.

Además, los embajadores necesitan sacudirse de los malos resultados registrados en las últimas fechas, ya que perdió con Jaguares y empató con Fortaleza en sus más recientes encuentros.

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Por el lado de Santa Fe, los cardenales tienen una situación más complicada que su tradicional rival para aspirar a meterse al grupo de los ocho.

Los leones son 13 con 19 puntos y una victoria le permitiría llegar 22 unidades, pero esta cifra no le garantiza entrar al listado de clasificados.

Adicionalmente, tanto Millonarios y Santa Fe afrontan el clásico pensando en lo que serán sus compromisos internacionales en Copa Conmebol Sudamericana y Copa Conmebol Libertadores, respectivamente.

Calendario de Millonarios y Santa Fe en Liga BetPlay

Santa Fe:

Jornada 17

Santa Fe Vs Cúcuta

Jornada 18

Pasto Vs Santa Fe

Jornada 19

Santa Fe Vs Internacional de Bogotá.

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Millonarios:

Jornada 17

América Vs Millonarios

Jornada 18

Millonarios Vs Tolima

Jornada 19

Alianza Vs Millonarios