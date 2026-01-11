Millonarios y un amistoso de peso: Enfrenta a River Plate

Millonarios pone primera en el 2026 con una exigente prueba internacional. El equipo bogotano disputará este domingo 11 de enero su primer partido de preparación del año frente a River Plate, en un amistoso que se jugará en el Gran Parque Central de Montevideo y que servirá como termómetro para medir el nivel del plantel antes del inicio oficial de la Liga BetPlay.

El conjunto Embajador realizó su concentración en Buenos Aires y en las últimas horas se desplazó a Uruguay para encarar este compromiso ante un rival habitual en el calendario internacional reciente. River y Millonarios ya se conocen bien, con varios cruces en los últimos años que han dejado partidos intensos y de alto nivel.

Millonarios, con plantel casi completo

El equipo dirigido por Hernán Torres viajó al sur del continente con la nómina prácticamente completa, incluyendo a Radamel Falcao García, quien se unió al grupo horas después de la llegada del resto de la delegación. El delantero samario es una de las grandes novedades del semestre, aunque su presencia en el amistoso todavía genera dudas.

En los entrenamientos previos, Falcao no participó de la práctica de fútbol formal, por lo que su debut en este partido no está asegurado. El cuerpo técnico evaluará su estado físico antes de tomar una decisión final.

Más allá de eso, se espera que Millonarios utilice una alineación muy cercana a la que debutará oficialmente en la Liga BetPlay frente a Atlético Bucaramanga, además de darle minutos a varios de los refuerzos, Carlos Darwin Quintero, Rodrigo Ureña, Mateo García, Julián Angulo y Sebastián Valencia.

River también pone lo mejor

Por el lado del equipo argentino, River Plate afrontará el amistoso con varias de sus principales figuras. Entre ellas, destacan los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, quienes tendrían minutos en este duelo de preparación internacional.

El club de Núñez también ve este compromiso como una oportunidad clave para ajustar piezas antes del inicio de la competencia oficial, por lo que el nivel de exigencia será alto para ambos equipos.





Un antecedente reciente con sabor especial

El último enfrentamiento entre Millonarios y River Plate se dio el 9 de julio de 2024, en el estadio Monumental de Buenos Aires, y terminó en empate 1-1. Ese partido quedó marcado por el debut oficial de Falcao García con la camiseta azul, en uno de los momentos más emotivos para la hinchada embajadora en los últimos años.

Ahora, con un nuevo ciclo por delante, Millonarios vuelve a cruzarse con el conjunto argentino, esta vez para empezar a escribir su historia en el 2026.

River Plate vs. Millonarios

Amistoso internacional

Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

Hora: 7:00 p.m. (hora colombia