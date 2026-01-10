¿Por qué Millonarios no ha oficializado a Contreras?

Millonarios avanza en la preparación de su temporada 2026 mientras disputa compromisos amistosos internacionales y ajusta los últimos detalles de su nómina. Sin embargo, una situación puntual ha generado preguntas entre los hinchas: la ausencia del anuncio oficial de uno de los refuerzos que ya entrena con el grupo.

Aunque el delantero argentino Rodrigo Contreras hace parte de la delegación que viajó al exterior y trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico, su nombre aún no aparece en los canales oficiales del club, lo que despertó rumores y versiones encontradas.

El fichaje está cerrado, pero falta un paso clave

Rodrigo Contreras llegó a Bogotá hace varios días, superó sin inconvenientes los exámenes médicos y firmó su contrato con Millonarios. El acuerdo está pactado como un préstamo por un año, procedente de Antofagasta, y el jugador ya se encuentra plenamente integrado a la dinámica del equipo.

No obstante, el anuncio oficial no se ha realizado porque todavía falta un documento administrativo clave. Según informó el periodista Guillermo Arango, Millonarios está a la espera de un papel final proveniente de Everton de Viña del Mar, club chileno que tuvo al delantero en 2024 y cuya autorización es necesaria para completar el proceso federativo.

Trámite administrativo y no un problema deportivo

Desde el entorno del club aclaran que no existe ningún inconveniente contractual ni deportivo con el atacante. Millonarios ya cuenta con el transfer internacional emitido por Antofagasta, por lo que el trámite pendiente es exclusivamente documental y ajeno a la voluntad del jugador o del Embajador.

Esta situación también descarta versiones que señalaban una posible caída del fichaje por el regreso de Radamel Falcao García. La dirigencia mantiene firme su planificación ofensiva y considera que Contreras es una pieza más para ampliar las opciones en ataque junto a Leonardo Castro y el propio Falcao.

Rodrigo Contreras será jugador oficial de Millonarios en cuestión de horas o días. Su fichaje no corre riesgo y la falta de anuncio responde únicamente a un trámite administrativo pendiente desde Chile. Mientras tanto, el delantero ya entrena con el equipo y se prepara para competir en la Liga BetPlay 2026-I, a la espera de que el club haga oficial lo que, en la práctica, ya es un hecho.