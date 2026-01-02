Morelos vs Santos: El jugador llevaría el problema a la FIFA

Cuando todo parecía encaminado para que Alfredo Morelos continuara su carrera en Atlético Nacional, un conflicto inesperado volvió a poner en pausa la operación. El delantero y su club actual, Santos, entraron en una disputa que amenaza con trasladarse a los estrados de la FIFA y que podría retrasar un fichaje que ya estaba acordado entre instituciones.

Acuerdo entre clubes, pero conflicto con el jugador

Atlético Nacional alcanzó un acuerdo económico con Santos para adquirir el 60 % de los derechos deportivos de Alfredo Morelos por una cifra cercana a los 2,3 millones de euros. Desde el punto de vista contractual entre clubes, la negociación estaba prácticamente cerrada y solo restaban formalidades.

Sin embargo, el panorama cambió cuando Morelos decidió reclamar una deuda salarial pendiente al conjunto brasileño. Ante esta situación, el delantero presentó su renuncia con la intención de salir como agente libre y facilitar su continuidad en el club antioqueño, una postura que no fue bien recibida por Santos.

La disputa podría escalar hasta la FIFA

Desde Brasil, Santos respondió exigiendo que el atacante se presentara a la pretemporada, algo que Morelos no estaría dispuesto a hacer, pues su intención es permanecer en Colombia y resolver su futuro lejos del club paulista. De acuerdo con el periodista Julián Capera, el desacuerdo por el presunto incumplimiento salarial podría terminar en una demanda formal ante la FIFA.

Este escenario legal complica un negocio que parecía tener un final feliz. Aunque Nacional ya hizo su parte al llegar a un acuerdo con Santos, el conflicto entre jugador y club podría frenar o dilatar la transferencia hasta que se aclare la situación contractual.

El futuro inmediato de Alfredo Morelos depende ahora menos de lo deportivo y más de lo jurídico. Mientras Atlético Nacional espera cerrar definitivamente el fichaje, la disputa entre el delantero y Santos amenaza con llegar a la FIFA, lo que podría retrasar la operación. En los próximos días será clave saber si las partes logran un acuerdo amistoso o si el caso deberá resolverse por la vía legal.