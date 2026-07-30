Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Copa BetPlay Dimayor a manos del Barranquilla FC. La serie se terminó definiendo desde la tanda de los penales. El equipo de segunda división dio el gran batacazo del año.

Muriel se pronunció

Tras el partido, como era de esperarse, se presentaron múltiples reacciones. Y en las últimas horas, precisamente, uno de los últimos que se pronunció fue el delantero Luis Fernando Muriel, protagonista en la llave.



El exjugador del Atalanta de Italia y Sevilla de España no se guardó nada para decir que no fue el inicio esperado del equipo, pero a su vez, aseguró que Junior tiene un plantel que sabe competir. Indicó que es casi una obligación ir por el tricampeonato.

Lo que dijo el delantero

“Seguramente este inicio no ha sido nada bueno. Se pueden colocar en duda muchas cosas, pero este equipo sabe hacer las cosas, sabe competir. Tenemos un grupo para poder pelear por ese campeonato y lo tenemos que buscar; creo que es obligación después de lo que pasó ayer. Se convierte casi en una obligación ir a pelear por ese campeonato”, manifestó, sin rodeos.

En el partido de ida ante Barranquilla, Luis Fernando Muriel se reportó con gol. Después de aquel choque, el jugador que sabe lo que es vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores señaló que quiere terminar como el máximo goleador de la Liga.

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¿Cómo le irá al Junior en la Liga?

“En todo el semestre anterior dije que quería hacer una buena pretemporada, tener una buena preparación. El hecho de que termine el torneo anterior y no fueron muchos días los que estuve parado. Paré dos semanas, luego hice una semana de entrenamiento antes de iniciar la pretemporada. Eso hace que venga con ritmo; para mí este inicio ha sido más fácil. Me siento con la capacidad de jugar un partido completo, de hacer cierto tipo de jugadas que en el primer semestre no pude hacer. Mi objetivo es este semestre lograr la bota de goleador, quedar en la historia del equipo y buscar el campeonato. Ser campeón, pero con la bota de goleador. Es un objetivo lindo, es difícil, pero me he preparado para lograrlo”, afirmó.