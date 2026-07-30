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¿Goles del Barranquilla ante Junior fueron ilegales? Experto responde

Barranquilla, más allá de las polémicas, dio el golpe sobre la mesa tras su clasificación.
Carlos Cañas
Barranquilla vs. Junior.
Barranquilla vs. Junior. // Captura de pantalla Win Sports.

Barranquilla FC eliminó al Junior de Barranquilla, en tanda de penales, de la Copa BetPlay Dimayor 2026, torneo que reúne a los equipos de la primera división con los de segunda.

El partido del miércoles 29 de julio, en los 90 minutos, terminó 3 goles a 3. Como la ida había quedado 2 a 2, por eso la serie se tuvo que definir a través de los disparos desde los doce pasos.

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Polémicas arbitrales

La alegría en Barranquilla, como era de esperarse, fue enorme. En Junior hubo tristeza en la hinchada e inconformismo, esto porque dos de los tantos del equipo clasificado habrían sido anotados ‘ilegalmente’.

En el primer tanto de Barranquilla, que fue de Sebastián Borja, se presentó un fuera de lugar previo. Y en el último gol, que fue de Jhoynner Lozano, también hay una posible posición adelantada.

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Lo que dice el experto

Sobre ambas jugadas, se pronunció, precisamente y a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el analista arbitral Andrés Grimaldos. Grimaldos analizó jugada por jugada.

FUERA DE JUEGO: En el gol que anota Borja para Barranquilla FC hay un fuera de juego previo no sancionado. La asistente Jenny Torres no levantó la bandera; la jugada transcurrió y acabó en gol para los locales. Recordemos que en Copa no hay VAR”, dijo sobre el primer gol.

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No hubo VAR

Puede haber también fuera de juego en el tercer gol de Barranquilla, aunque esta es más cerrada que la del primer tanto. La perspectiva no ayuda mucho para estar 100 % seguros. Eso sí, el asistente de aquel sector bastante quedado de la jugada. ¡No más partidos sin VAR!”, añadió.

De acuerdo con lo mencionado por el analista arbitral, si en el compromiso se hubiera presentado la implementación del VAR, al menos uno de los dos goles en cuestión del Barranquilla habría sido anulado.

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