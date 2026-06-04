Hace apenas unos minutos, Atlético Nacional de Medellín realizó un anuncio bastante importante. El club indicó plan de devolución de boletas para el partido de vuelta de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.

La ida quedó 3 a 0 a favor del Junior

El compromiso de ida ante el Junior de Barranquilla, que se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez, terminó 3 goles a 0 a favor del conjunto tiburón. La vuelta será el lunes 8 de junio en el Atanasio Girardot.



El equipo que es dirigido por el profesor Diego Arias señaló que toda boleta devuelta se habilitará para los hinchas que la quieran adquirir para vivir el compromiso. Hay fecha de plazo para realizar el procedimiento.

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El anuncio de Nacional

“Porque la confianza de nuestra hinchada no tiene precio. Aquí tienes todos los detalles para solicitar la devolución de tu boleta adquirida en la plataforma oficial. Desliza y sigue el paso a paso. Tienes hasta el viernes 5 de junio a las 10:00 p.m. para hacerlo. La boletería devuelta se habilitará para la venta el sábado 6 de junio desde las 9:00 a. m.. en tribunaverde.com y hasta agotar existencia”, señaló el club. A continuación, queda el comunicado completo del club y los pasos a seguir.

Atlético Nacional de Medellín se tiene que jugar todo en la gran final de vuelta de la primera división del fútbol profesional colombiano. La tarea de la remontada no es fácil, pero tampoco es imposible.

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Palabras de jugadores de Nacional

“El primer tiempo nos costó. El gol que nos hacen viene de una desatención también. El primer tiempo no salimos como teníamos que salir en una final. Pero estamos con la cabeza en alto, la ilusión está igual. Tenemos que corregir muchas cosas, recuperarnos y afrontar ese partido en casa con esa ilusión que tenemos todavía”, dijo William Tesillo tras el partido en Barranquilla.



“Partido perfecto para ellos. Nos pasó factura; ahora descansar. Tenemos 95 minutos para dar la vuelta. Sabemos que en nuestro estadio es diferente. Respetar al rival. Sé cómo compiten. Competir de la mejor manera. Nosotros no somos el Tolima. Somos Atlético Nacional. Esto es diferente. Tratar de cuidarnos por la clase de jugadores que tienen”, comentó Edwin Cardona, por su parte.