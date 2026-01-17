Arrancaron las emociones de la Liga BetPlay 2026-I con vibrantes partidos en los que se destacan las victorias de Llaneros contra el Deportivo Pereira y de Fortaleza sobre Alianza Valledupar FC. Este sábado, la fecha tenía otros partidos importantes como el estreno del América de Cali con David González en la raya y con destellos de calidad de Yeison Guzmán ante Inter de Bogotá.

Internacional de Bogotá, que tomó la ficha de La Equidad también pudo iniciar su campaña en el Estadio Pascual Guerrero, pero la suerte no acompañó a un club que se armó bien en cuanto a cantidad, pero que en el primer partido no tuvo suerte.

Con la llegada de Ricardo Valiño, director técnico argentino, el club bogotano se armó con Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuilker Faríñez, Joan Castro, Bayron Caicedo y Dereck Moncada, Internacional de Bogotá esperaba dar un golpe.

América lo dio en su estreno armándose con Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero y Yeison Guzmán que ya dio de qué hablar con un doblete estelar para sacar adelante la victoria.

VICTORIA CÓMODA DESDE LA PRIMERA MEDIA HORA PARA EL AMÉRICA

Los fichajes del América que disfrutó de David González por primera vez desde la raya superaron a los del Internacional de Bogotá. No sufrió el cuadro escarlata con el club bogotano que no tuvo impacto a lo largo de los 90 minutos del partido. Sobre los 14 minutos, el equipo local dio el primer golpe con Yeison Guzmán y un remate de larga distancia imposible para Wuilker Faríñez.

Con el marcador a su favor, América inquietó nuevamente al Internacional de Bogotá con un remate de Josen Escobar que pasó cerca del arco visitante. Justamente, antes de la primera media hora, hubo un penal para los locales por una infracción en el área a Mateo Castillo. Yeison Guzmán ejecutó y puso el segundo.

Internacional de Bogotá apenas tuvo una oportunidad en la primera parte con un disparo de Kevin Parra en un tiro libre que complicó a Jorge Soto. La pelota se fue desviada por poco.

GOL LAPIDARIO DEL AMÉRICA

Internacional salió del descanso con variantes para poder inquietar al América, algo que nunca logró. Los cambios no pudieron impactar como deseaba el argentino Ricardo Valiño y el América fue quien se adueñó de la pelota y creó peligro. Con la tranquilidad de los dos goles, los escarlatas intentaron marcar el tercero y lo lograron a los 71 minutos.

Joel Romero ingresó a los 60 minutos y no demoró en impactar con un disparo de larga distancia que significó el tercer tanto para llevarse una victoria cómoda y tranquila en condición de local. Infortunadamente, Darwin Machís, quien hizo su debut en Colombia vio la tarjeta roja por una dura infracción.

Sin mucho más que comentar, América comenzó con pie derecho la campaña gracias a una goleada que los pone en lo más alto parcialmente por la diferencia goleadora. En la próxima fecha, visitarán al Boyacá Chicó, mientras que Internacional de Bogotá enfrentará al Cúcuta Deportivo en Techo.