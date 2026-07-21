En las horas de la mañana de este martes 21 de julio, la academia del Liverpool FC de la Premier League de Inglaterra hizo oficial el anuncio del joven mediocampista ofensivo colombiano Samuel Martínez.

Martínez irá al Liverpool

Martínez arribará al conjunto rojo de la ciudad de The Beatles procedente de las fuerzas básicas de Atlético Nacional de Medellín. Samuel se destacó en el Conmebol Sudamericano Sub 17 que se realizó hace unos meses en Paraguay. La Selección Colombia ganó ese torneo.



Samuel Martínez se unirá a las filas de la academia del Liverpool después de junio del 2027, una vez cumpla su mayoría de edad. El jugador seguirá, por el momento, en Atlético Nacional.

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El anuncio del Liverpool

“El mediocampista ofensivo de 17 años se unirá a las filas de la Academia de los Rojos antes de la temporada 2027-28, después de que se completara un movimiento para traerlo al club”, informó el club británico.

“Martínez brilló para Colombia al ser ganadores del Campeonato Sudamericano Sub-17 en abril. Participó en los seis partidos de su país en el torneo y registró tres asistencias, incluida una en la derrota por 3-0 de Brasil en semifinales y una victoria final por 4-0 sobre Argentina”, añadió.

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Nacional se pronunció también

Luego del anuncio del Liverpool, que contó en su plantel profesional hace poco con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, el mismo Atlético Nacional confirmó el traspaso.

“Atlético Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra. El canterano verdolaga seguirá en el equipo hasta el próximo año, cuando cumpla su mayoría de edad, y luego viajará al club inglés. Atlético Nacional, formador de deportistas integrales para el mundo”, escribió Nacional.



