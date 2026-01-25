Restrepo reseñó los factores en la derrota: “Nos condiciona mucho”

Deportivo Independiente Medellín sigue sin reaccionar en la Liga BetPlay después de lo que fue el 2025 con el subtítulo de la liga y la Copa BetPlay ante Santa Fe y Atlético Nacional respectivamente. En este arranque del 2026, cayeron frente al Deportivo Pasto y contra el Deportivo Cali en la segunda fecha.

Sin duda alguna, el primer tiempo de mucha fricción y de poco fútbol impactó fuertemente en las aspiraciones del Medellín, especialmente porque a los dos minutos ya había sufrido una expulsión por un pisotón de Yony González que fue revisada en el VAR. Cali pudo quedarse con un hombre menos por lo ríspido que estaba el compromiso, pero todo quedó en amarillas.

Un penal que fue señalado por la tecnología, un error en campo del Cali que terminó con un contragolpe y un segundo gol sufrido. Cuando descontaron, llegó el tercero lapidario. Alejandro Restrepo puso la cara, afirmó que estaban condicionados desde el primer tiempo y resaltó los factores que comprometieron. Además, afirmó tener confianza plena en levantar todo.

LOS FACTORES QUE CONDICIONAN EL PARTIDO DEL MEDELLÍN

Desde la primera pregunta, Alejandro Restrepo se refirió al hecho de la expulsión, “perder un jugador en los dos, tres minutos, dentro de lo que era el planteamiento defensivo, creo que el equipo hizo lo correcto. Esto nos llevó a no poder tener la pelota en arco rival. Al final ellos tienen el penal que desequilibra el juego. El equipo se entregó, buscó, luchó, pero ya lo sabemos todos, con bola, con un jugador menos y un rival que tiene sus herramientas condiciona mucho”.

Siguiendo por la misma línea, Alejandro comentó, “nos tocó hacer muchos ajustes en muchos momentos del partido. Después de irlo perdiendo buscábamos tener a un jugador en el ataque que nos permitiera seguir defendiendo bien porque tenían un hombre más y pudiéramos así generar. Cuando estábamos teniendo aproximaciones, recibimos el segundo en un saque de banda nuestro. Son esos pequeños detalles que definen los partidos. Un penal en el anterior partido, uno en este, una pérdida en nuestro campo y obviamente eso inclina la balanza”.

Sobre una posible salida pese a haber renovado por dos años, aseguró que, “estamos en un gran equipo, una gran hinchada, tenemos aspiraciones de cosas grandes. Han confiado en nosotros para liderar el equipo. Ya es un año y medio acá, conocemos la plantilla, no tengo nada que recriminarle al grupo, con un hombre menos se entregó en condiciones adversas y eso me mantiene firme y fuerte”.

Alejandro Restrepo tuvo que mover al equipo con la expulsión, “con la decisión arbitral nos condiciona el plan, el equipo se hizo fuerte en defensa y no recordamos opciones en las que Salvador (Ichazo) haya sido exigido. La defensa cerró caminos, ellos se fueron encima y luego son 55 minutos corriendo detrás de una pelota y es una fatiga que se siente”.

Hablar del pasado y cómo cambiarle el chip a esta situación, “el fútbol es presente. Hablar del pasado no viene al caso, hay jugadores nuevos que vinieron y hay jugadores de este plantel y que seguramente tienen que haber aprendido de situaciones como estas. Es la segunda fecha, arrancamos contra dos grandes rivales que nos han ganado y nos han exigido. El resultado final marca, estamos conscientes de que arranca un nuevo año, de los dos campeonatos que tenemos y la Copa Libertadores y como club grande tenemos que afrontarlo”.

Por último, Alejandro Restrepo habló sobre las posibilidades de traer a otro jugador como refuerzo, “con el tema de 25 jugadores ya vamos completando la plantilla. Ahora no tenemos tantos cupos para incorporar. Partido a partido se van analizando las estructuras, hay que ver cómo está el grupo, las lesiones, es un tema de analizar con los directivos. Si ellos lo avalan, siempre un buen jugador es bienvenido”.