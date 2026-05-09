Nacional e Inter se jugaron un partidazo: así quedó la ida de cuartos de final

Atlético Nacional de Medellín, sacando a relucir su jerarquía, terminó venciendo 2 goles a 1 a Internacional de Bogotá por el duelo de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



En el papel, el conjunto verde y blanco de la capital del departamento de Antioquia era el favorito para llevarse el triunfo, esto por la grandeza y la nómina tan amplia que tiene. Aun así, nada estaba escrito y todo podía pasar.

Inter hizo un buen trabajo

Incluso, Internacional hizo un muy buen trabajo, pues a lo largo de los 90 minutos fue un dolor de cabeza para la escuadra que es entrenada por el profesor Diego Arias. De hecho, los capitalinos empezaron ganando el cotejo.



Al minuto, tras un remate de media distancia y pase de Kevin Parra, Ian Poveda marcó la apertura en el marcador para los dirigidos por el argentino Ricardo Valiño. Todo era felicidad en Internacional de Bogotá.

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Nacional empató rápido

Sin embargo, tan solo cinco minutos después, Atlético Nacional de Medellín llegó a la igualdad tras un gol en contra del portero Simón Zapata. El error se dio después de un tiro de esquina.



El primer tiempo, que tuvo también un penal anulado para la institución paisa, finalizó 1 a 1. La etapa inicial estuvo entretenida de inicio a fin. Los hinchas neutrales pudieron gozar de un gran espectáculo.

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Juan Manuel marcó el del triunfo

Ya en el segundo tiempo, el mediocampista ofensivo Juan Manuel Rengifo, de media distancia y tras un tremendo pase del centro delantero Alfredo Morelos, marcó un verdadero golazo para Nacional. Esto ocurrió al minuto 68.



Aunque después del segundo gol de Atlético Nacional hubo más oportunidades para anotar, el encuentro, como bien se mencionó anteriormente, terminó 2 goles a 1. Los paisas quedan con la ventaja en el marcador global de cara al duelo de vuelta. El partido se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo. El otro encuentro será en suelo verdolaga.