Campeón con Nacional estaría en planes del fútbol de Inglaterra

El semestre de apertura de la temporada 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se abrirá el respectivo mercado de fichajes en donde se espera movimiento de los jugadores colombianos por el buen presente que están teniendo en los clubes alrededor de las ligas.

En Inglaterra justamente se estaría preparando el primer fichaje cafetero y el nombre sería el de nada más y nada menos el de Kevin Viveros, quien brilla actualmente en Brasil, y al cual estarían en busca de Watford y Bristol City.

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Watford y Bristol City están observando a Kevin Viveros

Atlético Nacional demostró ser uno de los equipos que mejor tiene "mejor ojo" al momento de llevar a cabo negociaciones en el mercado de fichajes, habiendo contratado a un goleador de bajo perfil como Kevin Viveros, pero el cual logró brillar y coronarse tricampeón en poco tiempo.

Kevin Viveros se convirtió en uno de los delanteros colombianos que más ha destacado en el fútbol brasileño desde que aterrizó a finales de la temporada 2025 a Paranaense, por lo que cuando este jugador no está dentro del terreno de juego hay preocupación por parte de los hinchas y el respectivo cuerpo técnico.

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El caleño de 26 años se ganó un puesto indiscutible en la titular de Paranaense gracias a la gran cantidad de goles que viene marcando desde que arribó al club y que ayudó a que ascendiera en la presente temporada al Brasileirao, lo que también lo ha llevado a ser observado desde el fútbol internacional para seguir avanzando en su carrera como profesional.

Según informó SportsBoom, estaría siendo observado por Watford y Bristol City, y Paranaense también abriría las posibilidades de negociación por una millonaria cifra, la cual no se ha dado a conocer ya que tampoco hay ofertas iniciales por el momento.

¿Cómo le ha ido a Kevin Viveros en su paso por Paranaense?

El delantero llegó al fútbol de Brasil para jugar con Paranaense en el cierre de la temporada 2025 tras su paso por Atlético Nacional. Desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar en ambas divisiones, sumando 42 partidos, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 19 goles y 3 asistencias.

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¿Cuáles títulos ganó Kevin Viveros con Nacional?

El caleño arribó a Nacional en el semestre de clausura de la temporada 2024 desde La Equidad, ahora conocido como Internacional de Bogotá, y logró coronarse campeón de la Copa Betplay 2024, la Liga Betplay 2024-II y la Superliga 2025, siendo figura indiscutible en todos los torneos.