Este sábado 9 de mayo, Internacional de Bogotá se enfrentó con Atlético Nacional de Medellín por el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



El compromiso, al ser local el equipo de la capital del país, se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo, que tuvo una muy buena cantidad de hinchas. Los aficionados del conjunto verde y blanco asistieron sin prendas alusivas al club.

El duelo no se pudo realizar en El Campín

Es importante resaltar que durante toda la semana, Internacional de Bogotá intentó que el compromiso se realizara en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, como bien se sabe, esto no fue posible.



Pasando ya al compromiso, este empezó con una intensidad bastante alta. Ataques iban y venían, aunque eso sí, unos con más peligro que otros. En la etapa inicial se anotaron dos goles.

Los goles y el penal

Primero, al minuto 29, Ian Poveda apareció para darle la apertura del marcador al club local. Pero la alegría no duraría mucho, esto porque después de un tiro de esquina, el portero Simón García, al minuto 34, anotó en contra y Nacional pudo empatar.



Instantes después, Atlético Nacional intentó buscar el tercer tanto de la tarde y, tras un remate de media distancia, el juez central del compromiso, Carlos Andrés Betancur, pitó penal tras una mano en el área de Inter.

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El penal se anuló

Sin embargo, el árbitro recibió el llamado del VAR y el disparo desde los doce pasos se tuvo que anular por una falta previa, de acuerdo con el juez, del extremo venezolano Eduard Alexander Bello Gil.



Después, ni el visitante ni el local pudieron marcar de nuevo, por lo que el primer tiempo terminó 1 a 1. Cabe resaltar que este compromiso abre los partidos de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



