Nacional tiene ya tiene su primer refuerzo asegurado

Atlético Nacional empieza a dar de qué hablar en el mercado de fichajes de cara al semestre de clausura de la temporada 2026, en donde se espera volver a conectar con los hinchas de la mano de una plantilla de jugadores llamativa y que levante títulos.

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Por el momento, el 'verde paisa' está a punto disputar una nueva final del Fútbol Profesional Colombiano frente a Junior de Barranquilla, pero esta no es la única buena noticia, ya que tendría también un refuerzo de lujo relacionado al regreso de Tatay Torres, quien termina su préstamo con Deportes Tolima.

Tatay Torres regresa a Nacional como primer refuerzo

El equipo comandado por Diego Arias ha tenido un auténtico vaivén de resultados y emociones con el pasar del semestre de apertura, algunos positivos, pero también negativos que por momentos pusieron en duda la continuidad del estratega y de varios jugadores que piden salgan del equipo.

Sin embargo se logró uno de los objetivos planteados y era alcanzar una nueva final, la cual ahora están obligados a ganar para reivindicarse por los malos ratos.

El partido contra Junior se espera con ansias, pero mientras tanto las directivas no se pueden quedar de brazos cruzados y tienen que pensar en el cierre de la temporada, por lo que ya se estaría hablando del regreso de Tatay Torres, el '10' que brilló con Tolima desde el semestre de clausura de 2025.

El joven mediocampista de 21 años debutó como profesional con el cuadro 'verdolaga' en 2022 y los derechos deportivos pertenecen al equipo paisa, por lo que deberá retornar al finalizar su contrato ya que no había cláusula de opción de compra, aunque se habla de otra posible transferencia.

¿Cómo le fue a Tatay Torres con Tolima?

Nacional decidió darle minutos a Tatay en un experimentado equipo como lo es Deportes Tolima, con el cual tuvo la oportunidad de jugar a nivel nacional e internacional destacando en la Copa Libertadores 2026.

El mediocampista ofensivo se convirtió en una pieza fundamental en el equipo de Lucas González, siendo titular en la mayoría de partidos que disputó, los cuales fueron 54, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego desde 2025 en los cuales se pudo reportar con 11 goles y 11 asistencias.

¿Cómo le fue a Tatay Torres con Nacional?

Juan Pablo debutó como futbolista profesional en 2022 con tan solo 17 años, pero desde el principio demostró gran talento, aunque no le bastó para ganarse un puesto como titular y sumando pocos partidos, un total de 51, 2.071 minutos dentro del terreno de juego en los cuales anotó 3 goles y puso 2 asistencias.