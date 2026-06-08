Atlético Nacional de Medellín, hace apenas unos minutos, hizo una importante confirmación a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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Nacional anunció los convocados

El equipo que es dirigido por el profesor Diego Arias anunció su lista de jugadores convocados para el partido de vuelta de la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Este lunes 8 de junio, a las 5:00 p. m., hora colombiana, Atlético Nacional de Medellín se va a ver las caras con el Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot, que estará a reventar.

Simón García, dura baja en Nacional

La primera noticia en la lista de jugadores convocados: se confirmó que el defensa central Simón García no se alcanzó a recuperar y por eso no entró en la citación para estar disponible para Diego Arias. Esta fue una muy dura noticia para el equipo.



La otra noticia está relacionada con el lateral izquierdo Milton Casco. Milton, hace unos días, se lesionó y en su momento, Atlético Nacional de Medellín confirmó que se perdía lo que restaba del torneo.

Milton Casco sería titular

Sin embargo, en los últimos días el jugador se recuperó de una manera bastante rápida y por eso, después de entrenar con el grupo completo, aparece en la lista de jugadores convocados de la institución.

Además de esto, es muy posible que el exjugador de River Plate de Argentina salga como titular. Esto solo se va a conocer minutos antes del inicio de la gran final de vuelta de la liga colombiana del primer semestre del año.