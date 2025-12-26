Nacional le ganaría fichaje a Millonarios antes de la Copa Sudamericana

El jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo respectivo de la Copa Sudamericana, torneo al que clasificaron Atlético Nacional y Millonarios. Los dos clubes se tendrán que ver las caras a nivel internacional, pero también en el mercado de fichajes en donde han armado una guerra por un jugador.

Vea también: Junior se lanzó por Muriel: detalles de la millonaria oferta

Se trata nada más ni nada menos que de una joya del fútbol colombiano que saltó al exterior cuando se hablaba de su llegada a Millonarios. Nicolás Rodríguez, quien surgió profesionalmente en Fortaleza tuvo grandes intereses de llegar al equipo albiazul y hubo hasta negociaciones que no trascendieron.

Nicolás Rodríguez reveló que, “mi prioridad fue siempre estar en Millonarios, esperamos hasta el último momento, pero no se pudo llegar a un acuerdo. Yo tenía en mente quedarme en Colombia, con ‘Millos’, se estaban dando las cosas, pero en el último momento hubo un par de inconsistencias que no finiquitaron mi llegada. Desde un principio intentamos hablar algo con mi representante y el equipo, pero con la mala suerte de que no llegamos a ningún acuerdo”.

NICOLÁS RODRÍGUEZ ESTARÍA DE VUELTA EN LA LIGA BETPLAY

Tras no llegar a acuerdos con Millonarios, el futuro de Nicolás Rodríguez se alineó con el Orlando City en donde también está Luis Fernando Muriel. Pues bien, los dos podrían salir de la institución estadounidense y regresar a la Liga BetPlay.

Aunque Nicolás ha mantenido en varias ocasiones que simpatiza bastante con Millonarios, el futuro le podría cambiar el plan y no llegaría a Bogotá. Atlético Nacional, uno de los clásicos rivales del cuadro albiazul es el equipo que está apretando por llevarse al volante de 21 años.

Le puede interesar: Los dos equipos argentinos que se pelean por Falcao

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Nacional ya negocia con Orlando City tras llegar a un acuerdo con el jugador. Sería un préstamo de un año con opción de compra. Faltaría que se concrete el negocio, pero ya han avanzado, según lo expresado por el periodista.









En ese orden de ideas, Nacional le quitaría un fichaje a Millonarios. Pese a que el club bogotano no ha vuelto a tratar la contratación de Nicolás Rodríguez, el interés existió y por la ilusión que tiene el ex Fortaleza de jugar en el cuadro ‘Embajador’, persiste esa posibilidad en un futuro.

MILLONARIOS YA DEMOSTRÓ SU ENOJO CON LA COPA SUDAMERICANA ANTE NACIONAL

A la posibilidad de que Nacional le gane el fichaje de Nicolás Rodríguez, aparece otro enojo por parte de Millonarios cuando conocieron la suerte de la Copa Sudamericana en la fase previa.

Lea también: Equipo de la Liga BetPlay se renueva para 2026: confirman 6 fichajes

Millonarios criticó el sistema de la CONMEBOL en la Copa Sudamericana. Es una eliminación entre equipos del mismo país, a partido único y la localía se define por mejor posición del ranking de clubes, por lo cual, Nacional jugará en el Atanasio Girardot frente a los albiazules.

Esto significa una caída grande en cuanto a lo económico por temas de boletería para Millonarios. Además, el club demostró el descontento porque solo percibirán el premio de jugar la fase previa, es decir, 25,000 dólares. Mientras tanto, a Nacional le vendría un buen soporte financiero por la boletería al ser local en dicho compromiso.