Tolima se juega las cartas: novedad internacional para enfrentar a Nacional

Infortunadamente, Deportes Tolima no viene teniendo una semana fácil ni en la Liga BetPlay 2026-I ni tampoco en la Copa Libertadores. Por el campeonato local, el cuadro dirigido por Lucas González perdió en Ibagué por la mínima diferencia frente a Atlético Nacional y en el torneo internacional cayó goleado.

Lea también Dimayor confirmó noticia de último momento para las semifinales de la Liga Betplay

Nacional llega a este encuentro con una semana de descanso, mientras que Tolima tuvo que viajar a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores que es una exigencia de más, y, como si fuera poco, los tolimenses sufrieron una derrota holgada de 3-0 que antecede este duelo crucial.

El golpetazo que sufrieron en el plano internacional esperan olvidarlo rápidamente en una semana clave en la que tendrán la vuelta de las semifinales en Medellín y el choque frente a Universitario de Deportes en Lima el próximo martes 26 de mayo. La serie está abierta, pues, Nacional triunfó en el Manuel Murillo Toro solo por un gol.

LA CONVOCATORIA DE TOLIMA PARA IR POR LA REMONTADA

Lucas González sabe lo que se juega en este duelo crucial para seguir con vida en la Liga BetPlay y buscar la revancha tras perder el título en el segundo semestre del 2025. El entrenador bogotano no podrá contar con Anderson Angulo, el capitán y líder en la zaga defensiva que fue expulsado en el primer partido semifinal.

En su lugar, Lucas González tendrá a Jan Angulo que seguramente hará pareja central con la cuota internacional en la zaga defensiva con Yordan Osorio. El defensor reaparece en la competencia después de superar una lesión que lo privó de estar en los anteriores partidos de la Liga BetPlay y en Copa Libertadores.

Yordan Osorio llegó a la institución para este semestre y volverá a sumar minutos con el cuadro tolimense si así lo considera Lucas González que deberá reestructurar la zaga defensiva por la ausencia de Anderson Angulo que no estará tras recibir la tarjeta roja en el primer duelo. Así las cosas, esta es la convocatoria tolimense:

Arqueros

Neto Volpi

Luis Marquínez

Defensas

Jherson Mosquera

Jan Angulo

Yordan Osorio

Cristian Arrieta

Junior Hernández

Volantes

Bryan Rovira

Cristian Trujillo

Sebastián Guzmán

Juan Pablo Torres

Kelvin Flórez

Delanteros

Jersson González

Edwar López

Ever Valencia

Yoimar Moreno

Neifer Sánchez

Luis Sandoval

Adrián Parra

TOLIMA SE JUEGA LAS CARTAS EN LA LIGA BETPLAY Y EN COPA LIBERTADORES

Este partido toma mucha importancia para regresar a una final en medio de un semestre que se ha complicado por la derrota en condición de local y por la caída en la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido. En este duelo, los tolimenses deberán remontar la serie que está adversa por un marcador de 0-1.

Lea también Dimayor confirmó la programación de la final del Torneo BetPlay

Tolima necesitará remontar la serie y tendrá que hacerlo con dos goles para sacar adelante el proyecto en la Liga BetPlay. A Lucas González se le escapó el título del 2025-II y ahora esperaría definir su suerte en las semifinales clasificando a la final en la cual se verá las caras o con Junior o con Santa Fe.

En Copa Libertadores, el cuadro tolimense tendrá que sumar de a tres contra Universitario de Deportes para intentar sellar la clasificación para los octavos de final de la máxima competencia en Sudamérica. Sigue vivo en las dos competencias y entra a una semana clave en el plano internacional como en el nacional.