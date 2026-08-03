¿Nacional podría perder los puntos ante Jaguares por los incidentes en la tribuna?

Los incidentes ocurridos durante el partido entre Jaguares FC y Atlético Nacional por la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II abrieron un debate entre los aficionados sobre una posible pérdida de puntos para el conjunto verdolaga. Sin embargo, de acuerdo con el contexto del encuentro y el reglamento habitual de la Dimayor, ese escenario luce poco probable.

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¿Por qué suspendieron Jaguares vs Nacional?

El compromiso se disputó el domingo 2 de agosto en el estadio Jaraguay de Montería y terminó con victoria 3-0 para Jaguares. Durante el primer tiempo se registraron serios desmanes en una de las tribunas, situación que obligó a suspender temporalmente el juego.

Lo llamativo del caso es que no estaba autorizado el ingreso de hinchas visitantes, pero aun así se hicieron presentes seguidores de Atlético Nacional. Según los reportes conocidos, la confrontación se habría producido entre integrantes de Los del Sur y Nación Verdolaga, dos barras identificadas con el club antioqueño.

La pelea generó momentos de tensión en el escenario deportivo. Incluso se presentó invasión de cancha, lo que llevó a que los jugadores de ambos equipos fueran enviados a los camerinos mientras las autoridades intentaban recuperar el control de la situación.

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¿Por qué no le quitarían los puntos a Nacional ante Jaguares?

Una vez restablecidas las condiciones mínimas de seguridad, el partido se reanudó y concluyó normalmente. Este aspecto es clave para entender por qué una eventual pérdida de puntos para Nacional no aparece, por ahora, como la consecuencia más probable.

En este tipo de situaciones, el reglamento suele otorgar una responsabilidad principal al club local, que es el encargado de garantizar las condiciones de seguridad y organización del espectáculo deportivo. En este caso, Jaguares era el equipo anfitrión y el encuentro se disputó en su estadio.

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Además, no se conoció que Jaguares hubiera alegado falta de garantías para continuar el compromiso. Por el contrario, el equipo volvió al terreno de juego en cuanto fue posible y el árbitro permitió completar los 90 minutos reglamentarios, por lo que el encuentro no quedó inconcluso.

Ahora será la Dimayor la encargada de evaluar los informes arbitrales, de seguridad y de logística para determinar las sanciones correspondientes. Lo más factible es que haya castigos disciplinarios y económicos relacionados con los incidentes y las barras involucradas, aunque por el momento no existe ninguna decisión oficial que indique que Atlético Nacional perderá los puntos del partido ante Jaguares.