Programación de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

La Liga BetPlay 2026-II sigue ajustando su calendario. Y en el caso de la tercera fecha, esta se disputará parcialmente entre el lunes 3 y el miércoles 5 de agosto, mientras que otros encuentros quedaron aplazados para finales de septiembre.
Dimayor ha tenido dificultades para programar varias jornadas del campeonato debido a la acumulación de partidos. Algunos clubes afrontan simultáneamente Liga BetPlay, Copa BetPlay y torneos internacionales, situación que ha obligado a redistribuir fechas para evitar cruces y garantizar la disponibilidad de estadios y plantillas.
Uno de los compromisos que más expectativa genera es el clásico del oriente colombiano entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, programado para el lunes en el estadio Américo Montanini. El encuentro se jugará sin presencia de público visitante, una medida que busca reforzar la seguridad para este tradicional duelo regional.
En el plano deportivo, dos partidos sobresalen por el momento que atraviesan sus protagonistas. Deportes Tolima vs Independiente Medellín aparece como un choque entre equipos llamados a pelear por los primeros lugares de la tabla, tal como Once Caldas vs América de Cali, equipos que iniciaron bien su participación este semestre.
Además de esos duelos, la fecha tendrá partidos importantes para equipos que buscan consolidarse en el arranque del semestre, como Millonarios ante Deportivo Pasto y Llaneros frente a Fortaleza. Aunque solo se jugarán seis de los diez encuentros durante esta semana, la tercera jornada comenzará a marcar tendencias importantes en la lucha por los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Partidos, días y horarios de la tercera fecha de Liga BetPlay
Lunes 3 de agosto
Bucaramanga vs Cúcuta
8:00 p. m.
Américo Montanini
Martes 4 de agosto
Llaneros vs Fortaleza
4:10 p. m.
Bello Horizonte
Tolima vs Medellín
6:15 p. m.
Manuel Murillo Toro
Millonarios vs Pasto
8:20 p. m.
El Campín
Miércoles 5 de agosto
Internacional de Bogotá vs Jaguares
6:15 p. m.
Techo
Once Caldas vs América
8:30 p. m.
Palogrande
Martes 15 de septiembre
Pereira vs Santa Fe
Horario por definir
Hernán Ramírez Villegas
Domingo 27 de septiembre
Cali vs Águilas
8:10 p. m.
Deportivo Cali
Martes 29 de septiembre
Chicó vs Alianza
Horario por definir
La Independencia
Miércoles 30 de septiembre
Nacional vs Junior
8:00 p. m.
Atanasio Girardot