FIFA benefició a Nacional por la convocatoria de David Ospina al Mundial: ¿Por qué?

A falta de menos de un mes para que inicie el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia dio a conocer la lista oficial de 26 jugadores convocados que estarán en la Copa del Mundo y que ya arrancaron con la respectiva concentración en Medellín y Bogotá.

Lea también Millonarios, beneficiado por la convocatoria de Álvaro Montero a la Copa del Mundo

Uno de los últimos jugadores en unirse a la Selección Colombia fue nada más ni nada menos que David Ospina que jugará su tercera Copa del Mundo y que, antes de concentrar con el combinado nacional disputó el partido de la semifinal de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

Cuando terminó el partido, David Ospina se despidió de manera oficial de Atlético Nacional para prepararse de cara al Mundial con la Selección Colombia. Aunque el club no lo tendrá para las finales ante el Junior, la FIFA les dio la mano después del llamado de Ospina.

EL PROGRAMA DE LA FIFA QUE BENEFICIA A NACIONAL

Esa convocatoria de David Ospina le dará millones a Atlético Nacional por el Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA. El ente les da un sustento económico a los clubes por prestar a sus jugadores a la cita orbital. Por esta razón, los verdolagas se verán más que beneficiados.

En la página de la FIFA explican que, “el mecanismo de compensación se ha diseñado para recompensar a todos los clubes por igual y con total transparencia por el tiempo que sus jugadores participen en la Copa Mundial de la FIFA”. Este programa arranca a partir del comienzo de las concentraciones.

Lea también Nacional tomaría decisión con Diego Arias tras la final de Liga Betplay

Posteriormente, el ente referencia cómo se darán los pagos, “se divide por el número total de días que todos los jugadores participen en el torneo. Esta ecuación ofrece como resultado un importe por jugador y por día que se emplea como base para calcular los beneficios a percibir.

Esa cifra diaria se multiplica por el número de días que cada jugador compite en el torneo, desde el momento en que su club lo cede para acudir a la competición hasta el último partido de su selección. Por lo tanto, cuanto más avance una selección en el torneo, más dinero recibirán los clubes por sus jugadores. Asimismo, todos los futbolistas de una selección tienen asignada una misma cantidad, independientemente de los minutos que juegue cada uno durante la competición”.

EL DINERO QUE DARÁ LA FIFA A NACIONAL POR DAVID OSPINA

En este 2026, este programa tendrá un incremento considerable para los clubes que presten a sus jugadores. Para esta edición, la FIFA tendrá un presupuesto total de 355 millones de dólares. Por día, los clubes ganan un dineral que será provechoso en el futuro.

El pago irá aumentando día tras día y por la citación, diariamente darán 11,000 dólares, por lo que Nacional se haría una buena suma de dinero gracias a la convocatoria de la Selección Colombia de David Ospina. El arquero se despide del club, pero dejará un buen reconocimiento económico.

Lea también Alfredo Arias reveló el plan de Junior para pelear Liga y Libertadores al mismo tiempo

No importa si David Ospina suma minutos o no, por el simple hecho de estar convocado en una selección participante en el Mundial, la FIFA les dará 11,000 dólares. Vale la pena acotar que esta suma seguirá dando de qué hablar si Colombia clasifica a los dieciseisavos y a otras fases definitivas.

Por esta razón, para Nacional será clave que la Selección Colombia pueda llegar lejos para poder sacar un provecho mayor a la convocatoria de David Ospina. El guardameta se fue del club, pero en su cabeza tiene la idea de seguir atajando. Se habla de la MLS como un posible camino en su futuro.