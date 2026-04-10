Nacional se refuerza con 3 jugadores para el clásico con Medellín

Atlético Nacional, sin más por hacer a nivel internacional, se tendrá que enfocar en ganar alguno de los títulos locales que se disputan en la temporada 2026 y de sumar puntos en la reclasificación para soñar con un cupo de competencia internacional en 2027.

Es por ello que llega con la obligación de ganar en la fecha 16 de la Liga Betplay, una de las más esperadas porque precisamente será en esta jornada cuando se mida ante Independiente Medellín, un partido emocionante que se jugará en el Estadio Atanasio Girardot y que contará con el regreso de tres importantes refuerzos.

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David Ospina, William Tesillo y César Haydar serán los 3 refuerzos de Nacional

La escuadra 'verdolaga' deberá hacer lo posible para ganar alguna de las competencias locales para reivindicarse con sus hinchas. Mientras tanto, la obtención de resultados positivos es lo más importante para lograr este objetivo, por lo que el duelo contra Medellín deberán ganarlo.

El partido contra el 'poderoso de la montaña' corresponde a la jornada 16 de la Liga Betplay y se jugará en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que le abrirá las puertas a un nuevo partido de Diego Arias como entrenador, quien contaría con los regresos de: David Ospina, César Haydar y William Tesillo.

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Dos figuras de las que regresarían a convocatoria se encontraban en el departamento médico, William Tesillo, quien se hallaba en proceso de recuperación, al igual que César Haydar, quienes justamente tampoco estuvieron en el duelo contra Jaguares y Cúcuta.

Con una nómina de lujo completa tras varios días de incertidumbre debido a las lesiones, Diego Arias podría volver a sumar méritos para mantenerse en el cargo de estratega del 'verde paisa' si logra sacarle un resultado positivo al equipo de Alejandro Restrepo.

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¿Cuándo se jugará el clásico Nacional vs Medellín?

La ciudad de Medellín y el Atanasio Girardot volverán a vivir un nuevo "clásico paisa", uno de los partidos más esperados de cada edición de la Liga Betplay y el cual se terminaría jugando el sábado 11 de abril sobre las 20:10 hora local.

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¿Cómo llega Nacional al clásico en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

A pesar del irregular rendimiento que ha tenido el 'verde paisa' en las últimas fechas de la competencia local, se encuentra ubicado en la primera casilla con 34 puntos y ya ha logrado sacarle una ventaja significativa a su principal perseguidor, Deportivo Pasto, el cual es segundo con 28 unidades.