Nacional tiene problemas para convocar a una de sus figuras para la final

Una nueva final de la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llevarse a cabo, en donde los dos protagonistas serán Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, las dos escuadras más fuertes del torneo que lucharán por un nuevo título.

Lea también Sebastián Villa regresaría al FPC para jugar con un grande

Sin duda alguna se enfrentarán los clubes que cuentan con mejor plantilla, colmado de grandes estrellas como Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Mauricio Silveira, Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos y Eduard Bello, el atacante de la Selección de Venezuela y el cual fue justamente convocado por la 'vinotinto' para la próxima fecha FIFA, por lo que tendría problemas para jugar la final.

Nacional no contaría con Eduard Bello para la final de ida

El equipo comandado por Diego Arias se encamina a un nuevo título que podría poner fin al momento amargo que han tenido que pasar los hinchas por algunos resultados y eliminación de competencia internacional.

Sin embargo, habría un problema para el inicio de la serie que se llevaría a cabo en la casa de Junior y estaría relacionado a una baja sensible, la de Eduard Bello, el extremo de 30 años que ha sido llamado a cumplir labores con su selección nacional.

Oswaldo Vizcarrondo, estratega de la 'vinotinto' jugará un nueva fecha FIFA ante Turquía e Irak, en los cuales quiere contar con Eduard Bello, pero que podrían perjudicar a Nacional, ya que se llevarán a cabo en la primera semana de junio, justo en las fechas de las finales de la Liga Betplay.

Según se dio a conocer, Nacional estaría haciendo todo lo posible para contar con Bello en ambos encuentros, pero todo parece indicar que se quedaría fuera al menos del juego de ida en Barranquilla. Lo positivo es que podría estar para el 8 de junio, en el duelo de vuelta que definirá todo en el Estadio Atanasio Girardot.

Dimayor confirmó horarios para las finales de la Liga Betplay entre Nacional y Junior

Tal y como se esperaba, el campeonato tendrá que terminar justo antes de que inicie una nueva cita mundialista, por lo que la Dimayor dio a conocer que las fechas y horas en las que se van a jugar los respectivos encuentros serán las siguientes.

Partido de ida

Martes 2 de junio

Estadio Romelio Martínez

7:30 p.m.

Partido de vuelta

Lunes 8 de junio

Estadio Atanasio Girardot

5:00 p.m.

Lea también Cúcuta perderá a su máxima figura por oferta de la Liga MX

¿Cómo le ha ido a Eduard Bello con Nacional?

El extremo venezolano de 30 años arribó a Nacional en el inicio de la temporada 2026 tras su paso por Universidad Católica de Chile, y desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar 17 partidos, más de 600 minutos dentro del terreno de juego en donde ha podido marcar dos goles y dos asistencias.