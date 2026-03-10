Nacional pondría mano firme: la inesperada decisión que tomaría con su técnico

Sin duda alguna, la obligación de un equipo tan grande como Atlético Nacional es pelear en todos los frentes, tanto nacional como internacional. Infortunadamente, en la Copa Sudamericana quedaron eliminados en manos de Millonarios en una noche en el Atanasio Girardot en la que el cuadro albiazul les hizo ver mal con un contundente 1-3.

A nivel local, Nacional sí ha dado de qué hablar con dos partidos pendientes está en las primeras casillas del torneo y aspira sellar la clasificación para los Play-Offs de manera anticipada. No obstante, una de las grandes preocupaciones de la hinchada tiene que ver nada más ni nada menos que con Diego Arias.

El ex volante de marca que pasó por Nacional, Once Caldas, entre otros clubes de Colombia no tiene la credibilidad deseada por los lados de la afición, especialmente por esa eliminación de Copa Sudamericana. Antes del partido ante Junior de Barranquilla, apareció una información que podría cambiar el futuro de Arias y del cuerpo técnico.

¿NACIONAL CAMBIARÍA DE ENTRENADOR? LA INESPERADA DECISIÓN QUE TOMARÍAN

Esa eliminación salió cara en un equipo como Nacional y Diego Arias empieza a perder cada vez más la credibilidad. Sebastián Arango y Gustavo Fermani, presidente y director deportivo del cuadro antioqueño han sido los responsables de nombrar a los anteriores entrenadores y en depositar la confianza en Arias. De hecho, Arango y Fermani quieren que continúe en ese cargo.

Sin embargo, de acuerdo con información de Felipe Sierra, el equipo de Medellín estaría pensando en cambiar la dirección técnica conformada por Diego Arias. Pues, el periodista escribió en su cuenta de X que, “los dueños entienden que más allá del deseo de Arango y Fermani en dejar a Diego Arias, el equipo no irá a ningún lado así”.

En ese orden de ideas, complementó que esto pensarían en el club, “la decisión está tomada. Por esa razón, desde el fin de semana hicieron un filtro de hojas de vida y ya empezaron a reunirse con candidatos”. Lo más curioso es que esto lo estarían haciendo, según la información de Felipe Sierra sin Arango ni Fermani.

La versión reseñada sentenció que, “en esta elección en la que se tomarán el tiempo necesario para evitar otro error, no estarán involucrados ni el presidente ni el director deportivo, pues ha sido equivocación tras equivocación: dejar ir a Juárez, contratar a Gandolfi y confiar en Arias”.

Habrá que esperar si finalmente los dueños tomarían esta inesperada decisión o si Diego Arias termina teniendo la confianza de todo el club y no solo de Gustavo Fermani y Sebastián Arango. Seguramente, mucho de esa decisión dependería de lo que pase en el partido crucial ante Junior de Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez.

Por ahora no han filtrado nombres que puedan llegar a Atlético Nacional, aunque una de las grandes ambiciones parecería ser Reinaldo Rueda que ya estuvo en el club en la época de la Libertadores de 2016 y podría volver, especialmente porque se quedó sin equipo tras dejar a Honduras.