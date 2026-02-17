Colombia arrancó con derrota: el antecedente que le da la mano para ir al Mundial

La Selección Colombia había dado golpetazos en la primera fase. En el Grupo A, el combinado nacional mantuvo el liderato con dos victorias ante Venezuela y Uruguay, y dos empates frente a Chile y Paraguay. Sin embargo, en el Hexagonal Final que será clave para sellar la clasificación al Mundial de Polonia, el elenco cafetero perdió por la mínima diferencia.

Vea también: [Video] Mal arranque de Colombia en hexagonal del Sudamericano Sub 20

Y es que, este lunes 16 de febrero arrancaron las emociones del Hexagonal Final que dará la posibilidad de clasificar al Mundial. Serán cuatro boletos para seis selecciones que necesitarán mantenerse en esas primeras cuatro posiciones de la tabla general al final de los cinco partidos.

Ecuador se salió con la suya con una victoria con gol de Rosa Flores tomando a Luisa Agudelo adelantada del arco cafetero. Esto fue suficiente para que las ecuatorianas sacaran adelante el marcador. Con este resultado, las colombianas son quintas por fuera del selecto grupo de las cuatro clasificadas para el Mundial. No obstante, este resultado le puede dar la mano por un antecedente.

EL ANTECEDENTE QUE CLASIFICÓ A COLOMBIA TRAS PRIMERA DERROTA

La Selección Colombia ha clasificado en tres ocasiones a Mundiales que es el premio que da la fase final del Sudamericano. En dos de ellas arrancó con victorias que, claramente, hicieron más fácil la posibilidad de clasificar a las Copas del Mundo.

Pero, el antecedente que le da la mano tiene que ver con una de las ocasiones en la que la Selección Colombia perdió en el primer partido del Hexagonal Final que fue en el 2022. En ese momento, la instancia que daba clasificaciones al Mundial era por medio de un Cuadrangular.

Le puede interesar: Sudamericano Fem Sub-20: resultados y posiciones fecha 1 hexagonal final

Colombia se encontró con Brasil en el debut del Cuadrangular Final, pero, infortunadamente, arrancaron con una derrota holgada de 3-0. Pese a ese duro golpe, las cafeteras lograron sellar la clasificación después de superar a Venezuela 3-0 y a Uruguay por ese mismo resultado.

Ese fue el antecedente que le dio la mano a Colombia y que le podría ayudar a que en este 2026 clasifiquen al Mundial. El próximo partido será nada más ni nada menos que contra Brasil que puede ser un rival clave para lograr esa entrada al certamen mundialista.

LOS OTROS RESULTADOS QUE NO PERMITIERON LA CLASIFICACIÓN DE COLOMBIA

Aunque esto fue una realidad en el 2022 con la clasificación de Colombia tras una derrota en el debut del Cuadrangular Final, hay otros antecedentes de derrotas en el primer encuentro de las fases finales que han dejado a las colombianas afuera del certamen mundialista.

La primera ocasión fue en el 2012 cuando Colombia quedó tercera en el Cuadrangular Final sin poder sellar el paso al Mundial. El debut fue contra Brasil cayendo por la mínima diferencia. Dos años más tarde, volvieron a meterse en las fases finales y en el arranque de esta instancia cayeron contra Paraguay. En esas dos oportunidades, quedaron eliminadas.

Lea también: Santa Fe se arma para la Liga BetPlay: regreso clave vs Jaguares

El último antecedente que eliminó a Colombia arrancando con derrota en la fase final, el seleccionado colombiano volvió a ocupar la tercera plaza con tres unidades. No pudieron sellar el paso a la Copa del Mundo cayendo por goleada contra Brasil en 2018.

Han sido más las veces que han quedado eliminadas al perder el primer partido de las fases finales, pero esta puede ser una historia diferente, dado que clasifican cuatro para el Mundial. Tendrá que sacar un buen resultado ante Brasil. Luego, enfrentará a Paraguay, Venezuela y cerrará con Argentina.