Nacional y Medellín enfrentarán dura sanción por la final de Copa

La Dimayor confirmó este lunes las sanciones impuestas a Independiente Medellín y Atlético Nacional por los graves incidentes ocurridos en la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025, disputada en el estadio Atanasio Girardot. Los desórdenes, que se presentaron antes y después del pitazo final, incluyeron enfrentamientos entre hinchas y autoridades, además de invasión al terreno de juego tras el título obtenido por el cuadro verdolaga.

El Comité Disciplinario del ente rector del fútbol profesional colombiano oficializó las medidas, en la que se detallan las suspensiones de plaza y las fuertes multas económicas para ambos clubes antioqueños.









Castigo ejemplar para Independiente Medellín

Al ser el club local y el principal responsable de los incidentes más graves, el DIM recibió la sanción más severa. El Poderoso deberá cumplir seis fechas de suspensión de su plaza y pagar una multa de $3.914.625.000 pesos.

Según la Dimayor, la sanción responde a “conductas impropias de espectadores”, entre ellas el lanzamiento de objetos, la invasión del campo de juego, actos de violencia contra personas y bienes y el uso de objetos inflamables. Estos hechos provocaron retrasos en el protocolo de premiación y pusieron en riesgo la integridad de jugadores, autoridades, hinchas y del propio escenario deportivo.

Lea también Medellín renovará contrato y uno de sus futbolistas seguirá para 2026

Nacional también fue sancionado

Atlético Nacional, pese a actuar como equipo visitante en la final, tampoco quedó exento de castigo. El club verdolaga recibió tres fechas de suspensión de la plaza y la misma multa económica que el DIM, $3.914.625.000 pesos.

La Dimayor aclaró que, aunque los motivos de la sanción son similares a los del Medellín, la reducción en el número de fechas responde a su condición de visitante en el encuentro. Aun así, el castigo impactará directamente el arranque del campeonato para el vigente campeón de la Copa BetPlay.

Lea también Atlético Nacional está por oficializar a su nuevo arquero

DIM y Atlético Nacional deberán afrontar el inicio de la temporada 2026-I sin público en sus estadios, a la espera de una eventual apelación que pueda modificar las sanciones. El duro castigo de la Dimayor envía un mensaje claro frente a los hechos de violencia en el fútbol colombiano y deja en evidencia la necesidad de mayores controles para evitar que este tipo de situaciones se repitan.