Nacional y Medellín van con todo: nóminas confirmadas para el clásico

En tan solo unos minutos, en el estadio Atanasio Girardot, que se espera esté a reventar, Deportivo Independiente Medellín va a medir fuerzas con su adversario de toda la vida, Atlético Nacional.



El compromiso corresponde a la jornada número 16 de la liga colombiana del primer semestre del año. Se juega el clásico paisa y la misión, en todos los partidos de esta clase, es solo una y es ganar.

La nómina del Dim

El duelo está programado para las 8:20 p. m., hora colombiana, y ambos clubes ya confirmaron sus nóminas titulares. Tanto Medellín como Nacional saltarán a la cancha con sus mejores hombres:



Formación del conjunto rojo: Éder Chaux; Esneryder Mena, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Daniel Cataño, Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

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La nómina de Nacional

Formación de la escuadra verde y blanca: David Ospina; William Tesillo, Simón García, Andrés Felipe Román, Milton Casco; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.



Se espera un compromiso cerrado e intenso de inicio a fin. Los dos equipos harán todo lo posible por cometer pocos errores. En los clásicos, cualquier fallo puede condenar a un club a la derrota.

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Un nuevo clásico paisa

"Los dirigidos por Diego Arias disputarán el clásico número 162 como visitante, con saldo favorable para la escuadra verdolaga. Este clásico se ha disputado 344 veces en Liga", se indicó en el sitio web de Atlético Nacional previo al encuentro.



Tanto Atlético Nacional como Deportivo Independiente Medellín llegan a este crucial compromiso con un nivel de juego similar, pero con una distancia grande en la tabla de posiciones de la liga.



Los dirigidos por Diego Arias son líderes con 34 puntos, mientras que los entrenados por Alejandro Restrepo están en la casilla catorce con apenas 17 unidades.

















