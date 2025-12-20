Nacional y un regreso que podría ser clave para el 2026

Atlético Nacional empieza a mover sus fichas pensando en la temporada 2026. Luego de cerrar el 2025 con el título de la Copa BetPlay ante Independiente Medellín, el conjunto verdolaga todavía no anuncia refuerzos ni salidas oficiales, pero ya confirmó su primer movimiento de cara al próximo año, el regreso de un jugador que vuelve tras finalizar su préstamo en otro club del FPC.

Se trata del lateral izquierdo Samuel Velásquez, quien terminó su cesión en Deportes Tolima y deberá reincorporarse a Atlético Nacional para el inicio de la nueva temporada. Aunque el cuadro pijao tenía la posibilidad de adquirir sus derechos deportivos, finalmente no hizo uso de la opción de compra.

Samuel Velásquez regresa tras su paso por Tolima

El propio Samuel Velásquez confirmó en entrevista con Win Sports que, una vez finalizado su préstamo, debe volver a Atlético Nacional. El defensor tuvo un 2025 de mayor continuidad en el conjunto tolimense, donde fue parte del plantel subcampeón de la Liga BetPlay y logró consolidarse como una alternativa frecuente en el esquema del equipo.

Durante su paso por Tolima, Velásquez disputó 47 partidos oficiales, anotó un gol y aportó dos asistencias, números que reflejan la regularidad que no había tenido en etapas anteriores. Esa experiencia le permitió ganar rodaje y volver al club antioqueño con mayor respaldo deportivo.









Nacional suma una variante en la banda izquierda

El regreso de Velásquez representa una opción más para Atlético Nacional en la zona izquierda de la defensa. Su retorno cobra especial relevancia teniendo en cuenta que la continuidad de Camilo Cándido no está asegurada, ya que existen rumores sobre un posible regreso del uruguayo al fútbol mexicano tras finalizar su préstamo.

Por ahora, no está definido si el cuerpo técnico contará con Samuel Velásquez como parte del plantel principal para 2026 o si el club optará por una nueva cesión o transferencia. Lo cierto es que el jugador deberá presentarse a trabajos con Nacional y esperar la decisión final de la institución.

Atlético Nacional comienza a planificar el 2026 con el regreso de Samuel Velásquez, su primer movimiento confirmado tras el cierre de la temporada. El lateral vuelve con mayor experiencia y continuidad, lo que le da al club una alternativa interesante en defensa mientras se define el futuro de otros jugadores. Con el mercado de fichajes apenas iniciando, este retorno marca el primer paso del verdolaga en la construcción de su próximo proyecto deportivo.